Im Shakespeare (links) spielt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar keine Rolle, im Brauhaus Ernst August (rechts) werden die Partien hingegen übertragen – wenn auch mit weniger Enthusiasmus.

Diese Weltmeisterschaft spaltet nicht nur die Fußballfans: Die einen wollen sich die WM in Katar aller Kritik zum Trotz in jedem Fall anschauen, die anderen boykottieren das Turnier im Wüstenstaat. In Hannovers Kneipenlandschaft sieht das nicht anders aus. Wer übertragt die Spiele? Wer nicht? Und warum?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket