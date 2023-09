﻿Führt die Blaue Tonne zu weniger Altpapier? Die Grünen wollen ein Lösungskonzept

Nach der Gelben kommt die Blaue – und die Grünen sehen heraufziehenden Ärger durch die Tonnen. Sie befürchten, dass weniger Altpapier gesammelt werden wird – oder es sogar im Restmüll landet. Die Stadt soll ein Konzept entwickeln.

List. Nach der Gelben Tonne kommt die Blaue. Der Stadtbezirksrat Vahrenwald-List fordert deswegen die Stadtverwaltung auf, ein Lösungskonzept entwickeln, „wie auch Häuser in innenstadtnahen Bereichen ohne Vorgarten oder ebenerdig zu erreichenden Hinterhof Zugang zur Blauen Tonne erreichen können“. So heißt es in einem entsprechenden Antrag der Grünen-Fraktion.