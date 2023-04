﻿Sind Elterntaxis an der Grundschule Lindener Markt Geschichte?

Aktionstag „Sicherer Schulweg“ an der Grundschule Lindener Markt: Lindens Kontaktbeamter Martin Siegmund und Oberbürgermeister Berit Onay (Grüne) unterhalten sich über die Elterntaxis an Schulen.

Hannover. Es ist kurz nach 8.15 Uhr. Der Unterricht hat schon angefangen. Ein weißer BMW hält unweit der Grundschule Lindener Markt mitten auf der Davenstedter Straße an. Kontaktbeamter Martin Siegmund geht auf die Straße und pfeift laut. „Wiedereinsteigen und weiterfahren“, ruft er zum Auto. Das Mädchen springt schnell aus dem Auto, das Fahrzeug fährt in Richtung Teichstraße weiter. „Das Kennzeichen kenne ich schon“, sagt der Polizist vom Polizeikommissariat Limmer. Dieses Elterntaxi vor der Grundschule Lindener Markt blieb aber eine Ausnahme. Denn fast kein Elternteil brachte an diesem Tag sein Kind mit dem Auto, sondern eher zu Fuß oder mit dem Fahrrad, zur Schule. Und wenn, dann verhielten sich die Autofahrenden regelkonform – kein Parken im Halteverbot, auf Behindertenparkplätzen oder auf Gehwegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Aktionstag zum Thema „Sicherer Schulweg“ hatte der Verkehrsaußendienst der Stadt wenig zu tun. „Lieber so, als anderes herum“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), der sich ein Bild von den Kontrollen machte. Der Morgen zeige, dass Präsenz zum Erfolg führe. Denn: Elterntaxis können zu gefährlichen Situationen für die Kinder führen.

Vor der Grundschule am Lindner Markt herscht Halteverbot – außer für Fahrunternehmen, die bedürftige Kinder zur Schule bringen. © Quelle: Laura Ebeling

Es gibt „Stammkunden“

Laut der stellvertretenden Schulleiterin Annette Behrens hätte die Schule allgemein weniger mit Elterntaxis zu kämpfen. Wenn – dann meist nur zu Beginn des Schuljahres. „Wir weisen die Eltern gemeinsam mit dem Kontaktbeamten Martin Siegmund auch regelmäßig darauf hin“, erklärt sie. Siegmund versuche beispielsweise Elternabende von ersten Klassen zu besuchen, um dort zu sensibilisieren. Aber es gäbe schon ein, zwei Autos, die an der Grundschule Lindener Markt „Stammkunden“ seien – und die auf seine Hinweise nicht hören würden. Grundsätzlich trage der Verbund aus Polizei, Stadt und Schule, die gemeinsam gegen Elterntaxis vorgehen, Früchte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Präsenz ist wichtig

So sieht das auch Anika Panzer, Arbeitsgebietsleitung Verkehrsaufkommen bei der Stadt Hannover. „Wichtig ist, dass wir Präsenz zeigen.“ Durch die Vertreterinnen und Vertreter der Stadt und der Polizei hielten einige Eltern, die eventuell ihre Kinder verkehrswidrig absetzen wollten, an diesem Tag dann doch nicht auf Gehwegen oder im Halteverbot. Die Stadt Hannover veranstaltet regelmäßige Aktionstage mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Verkehrssicherheit. Laut Siegmund laufe es auch noch nicht an allen Schulen so vorbildlich mit Elterntaxis – an der Gebrüder-Körting-Schule in Badenstedt sei das Problem beispielsweise größer. Aber dort gäbe es genug Parkraum in der Nähe, sodass sich auch diese Problematik lösen lasse.