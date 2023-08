﻿Makrofotografie im Zoo Hannover: Wenn Insekten riesengroß werden

Hannover. Sie heißen Sandlaufkäfer, blaue Calamintha-Biene oder Oleandermotte und sind in der Natur nur wenige Zentimeter groß. In 300-facher Vergrößerung wirken diese Insekten nicht nur riesenhaft, zu sehen ist dann auch jedes noch so dünne Haar und jede Falte im pergamenten Schmetterlingsflügel. In Szene gesetzt hat diese Insekten und Schmetterlinge der englische Makro-Fotograf Levon Biss. Zurzeit läuft seine Ausstellung „Extinct & Endangered: Insekten in Gefahr“ im American Museum of Natural History in New York. Dank der Digitalfotografie kann derder Erlebnis-Zoo Hannover sie ab dem 9. September dann parallel in der Rotunde präsentieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teil der Ausstellung: Die Patagonische Riesen-Hummel (Bombus dahlbomii) ist eine der größten Hummelarten der Welt. © Quelle: Levon Biss

Die unerwartete Pracht der Insekten prallt mit voller Wucht auf die Besucher, denn der Zoo lässt die Insekten-Aufnahmen auf eine zwei mal drei Meter große Leinwand ziehen – die europäische Hornisse wirkt da auf den Betrachter plötzlich wie ein bedrohliches Ungetüm aus einer anderen Welt. Teils bizarre Oberflächenstrukturen und vielfältige Farben werden durch die Makroaufnahmen sichtbar: In der Makrowelt der Insekten zeigt sich dann etwa, dass die Punkte des 19-Punkt-Marienkäfers gar nicht rund sind, und dass das bekannte Rot in verschiedenen Schattierungen schimmert, durchzogen von dunklen Tupfern und hellen Flecken – mit bloßem Auge ist diese Spielerei der Natur nicht zu sehen. Ebenerdig in der Rotunde präsentiert der Zoo zunächst 32 Bilder von Levon Biss und behält acht in Reserve. Sie werden im Verlauf der Ausstellungswochen gegen andere Exponate ausgetauscht. „Insekten in Gefahr“ läuft bis Ende März 2024.

Zur Person: Levon Biss Der britische Fotograf Levon Biss (48) nutzt eine spezielle und äußerst aufwändige Aufnahmetechnik und verschafft seinen Insektenfotos eine sehr hohe Auflösung. Dadurch können die drei Meter großen Ausdrucke auch bei einem kleinen Betrachtungsabstand selbst feingezeichnete Details scharf und in einer enormen Farbigkeit wiedergeben – ein außergewöhnliches Betrachtungserlebnis. Biss’ fotografischer Prozess fängt die feinsten Details ein und bietet dem Betrachtenden ein einzigartiges visuelles Erlebnis. Die Produktion jedes Bildes dauert etwa vier Wochen, es wird aus 10.000 Einzelfotos mit einem speziellen Kamerasystem mit mikroskopischen Linsen erstellt. Die Klarheit dieser Fotografien offenbart filigranste Details, die dem menschlichen Auge normalerweise verborgen bleiben,. Das erweckt Respekt für die Welt der Insekten. In seiner 25-jährigen Karriere hat der britische Fotograf ein breites Spektrum an fotografischen Genres abgedeckt, darunter Porträts, Dokumentationen und Sport. Bekannt ist er jedoch für seine extremen Nahaufnahmen, die sogenannte Makrofotografie. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Museen und auf den Titelseiten internationaler Zeitschriften gezeigt, und er ist Autor von vier Büchern über Makrofotografie. Levons Fotografien wurden unter anderem im Time Magazine, Geo, The New York Times Magazine, National Geographic und der Sports Illustrated sowie vielen weiteren angesehenen internationalen Publikationen abgedruckt. Biss lebt in London. Es ist geplant, dass er zur Ausstellungseröffnung nach Hannover kommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem American Museum of Natural History, einem der bedeutendsten Naturkundemuseen der Welt“, sagt der Zoo-Chef. Cineasten ist das Gebäude in New York vor allem aus den beiden Kino-Filmen „Nachts im Museum“ bekannt. In der Realität umfasst das Museum mehr als 40 ständige Ausstellungsräume und Galerien für Wechselausstellungen. In einer dieser Galerien hängen aktuell die Schmetterlings- und Insektengroßaufnahmen von Levon Biss. Begleitend zur Bilderschau im Zoo gibt es noch Schautafeln mit Erläuterungen zu den Insekten und Schmetterlingen, im Eingangsbereich der Rotunde erklärt Biss in einem Making-of-Film die Entstehungsweise der Fotografien. Und auf einem Touchscreen ist es möglich, in die Fotos hinein zu zoomen, um die mikroskopischen Details der Insektenkörper noch besser erforschen zu können..

Lesen Sie auch

„Insekten in Gefahr“ startet für den Publikumsverkehr am Sonnabend, 9. September. Sie ist Bestandteil des Zoobesuches, für Tagesgäste also kostenlos. Am Donnerstag, Freitag und Sonnabend jeweils in der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr ist die Ausstellung dann auch für externe Besucher zu sehen, die nicht in den Zoo wollen. Sie erreichen die Rotunde über den Zoo-Parkplatz. Erwachsene zahlen dann sechs Euro, Kinder zwei Euro. Für Schüler und Klassen arbeitet der Zoo noch ein spezielles Besucherkonzept aus. Begleitend zur Ausstellung gibt es noch Erläuterungen zu den Risiken, denen die Insekten ausgesetzt sind – und zeigt Lösungen auf, wie jeder Besucher den Insekten im Alltag helfen kann. Die lokale Initiative „Hannover summt“ ist hierbei Partner.

Wird wieder aktiviert: In der Rotunde zeigt der Erlebnis Zoo Hannover ab September Makro-Insekten-Fotografien von Levon Biss. © Quelle: Nancy Heusel

Rotunde als Science Center

Mit der Ausstellungsfläche belebt der Zoo die seit längerem verwaiste Rotunde wieder. Sie wurde mit der Kunstinstallation „Amazonien“ im Inneren im November 2017 eröffnet. Kosten damals: 5 Millionen Euro. Fünf Jahre sollte das Panorama Besuchern offen stehen, schloss in der Corona-Zeit dann aber schon Ende 2020 seine Türen. Zwischendurch nutzte die Region den Bau als Impfzentrum, seither steht sie wieder leer. Jetzt wird die Rotunde als Ausstellungsfläche genutzt, für den Zoo-Chef eine Nutzung mit Zukunft. Er plant dort eine Art „Science Center“ rund ums Thema Zoo und Tierwelt. Vorgesehen ist, die 32 Meter hohe Rotunde 2026 um die Hälfte der Höhe abzutragen, das Material verwendet die Einrichtung dann für den Bau der neuen Giraffenanlage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





HAZ