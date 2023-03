﻿Wer ersetzt Zapreva im Enercity-Vorstand? Es wird wohl wieder eine Frau

Hannover. Der überraschende Weggang der Enercity-Vorstandschefin Suzanna Zapreva hat vielfach Bedauern ausgelöst. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sprach am Dienstag von „einem Verlust für Region und Wirtschaftsstandort“. Die städtische Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel (Grüne), die zugleich Aufsichtsratsvorsitzende von Enercity ist, sagte: „Das Unternehmen verliert eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die für Hannover die richtigen Weichen gestellt hat.“

Findungskommission soll Nachfolgerin für Susanna Zapreva suchen

Die Österreicherin Zapreva wechselt zum Jahresende in den Vorstand des größten Energieversorgers im Nachbarland. In Hannover werde man nun sehr „zügig das Verfahren einleiten“, eine Nachfolge für die Managerin zu regeln, sagte Ritschel. Wie in großen Unternehmen üblich, werde eine Findungskommission eingerichtet und eine Agentur beauftragt, am Markt nach geeignetem Personal zu suchen.

Dabei zeichnet sich ab, dass es wohl wieder eine Frau wird. Enercity ist eine Aktiengesellschaft. Im dreiköpfigen Vorstand wirken außer Zapreva der ehemalige Kämmerer von Hannover, Prof. Marc Hansmann (SPD), und seit gut einem Jahr der neue Arbeitsdirektor Dirk Schulte, der von der Salzgitter AG kam. Zwei Männer also und eine Frau.

„Mindestens eine Frau im Vorstand“

„Enercity ist zwar nicht börsennotiert, aber wir sollten uns trotzdem an die Regeln halten, dass in einem dreiköpfigen Vorstand mindestens eine Frau vertreten sein sollte“, sagt der energiepolitische Sprecher der Grünen-Ratsfraktion, Jens Allerheiligen, der auch Mitglied im Enercity-Aufsichtsrat ist. Auch Ritschel sagt: „Wir sollten bei der Neubesetzung nicht dahinter zurückfallen, dass mindestens eine Frau im Vorstand dieses wichtigen Unternehmens arbeitet.“

Eine andere Vorgabe hingegen will sie derzeit nicht bestätigen. Als 2015 nach einem Nachfolger für den damaligen Vorstandschef Feist gesucht wurde, war man sich in der hannoverschen Stadtpolitik weitgehend einig, dass man möglichst keine Bewerberin und keinen Bewerber aus den großen Energiekonzernen wolle. Man wolle „keine Konzerndenke“, hieß es damals. Ritschel sagt heute: „Es ist ehrgeizig, in diesen Zeiten gutes Führungspersonal zu finden. Da würde ich jetzt nicht einschränken und sagen, dass es nur jemand aus einem unternehmen mit weniger als 2000 Beschäftigten sein darf“, sagt sie. Letztlich werde die Findungskommission Vorschläge unterbreiten.

Lob auch von Umweltschützern

Auch Ralf Strobach von der Bürgerinitiative Umweltschutz, die mit Zapreva lange um Themen wie dem Kohleausstieg in Stöcken gerungen hat, zollte der Managerin Lob. Zwar habe es vereinzelt Kritikpunkte gegeben, aber insgesamt sei Zaprevas Arbeit positiv zu bewerten.

