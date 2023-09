﻿Werbung für autoarme Innenstadt: Darf die Stadt Hannover das überhaupt?

Hannover. Auf großen Anzeigetafeln wirbt die Stadt Hannover aktuell für ihr neues Innenstadt-Verkehrskonzept. Motive zeigen den Bereich Lange Laube oder die Tunnel am Hauptbahnhof, wo künftig keine Autos mehr fahren sollen. Dabei ist das Konzept noch nicht beschlossen – und eine Mehrheit nicht in Sicht. Die SPD will die Planungen derzeit nicht mittragen und fordert Nachbesserungen. Darf die Stadt also überhaupt schon mit den Bildern werben, die eine verkehrsberuhigte City zeigen? In der Politik stößt das Vorgehen einigen sauer auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadt versichert: Keine Kosten durch die Werbung

Die Stadt hingegen sieht kein Problem. Bereits im vergangenen Jahr habe der Rat das Konzept zur Innenstadtentwicklung beschlossen. „Dies sieht vor, dass die Verwaltung ein Mobilitätskonzept entwirft. Wie üblich informiert die Stadtverwaltung auch in diesem Fall umfassend über die Ergebnisse ihrer Arbeit und stellt sie damit zur Diskussion“, sagt Sprecher Christian von Eichborn.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem Begriff „Mobilitätskonzept“, wie er auf den Werbetafeln verwendet werde, komme zum Ausdruck, „dass es sich noch nicht um einen Beschluss, sondern um einen Entwurf handelt.“ Kosten fielen für die Stadt durch diese Werbung nicht an. Sie verfüge über ein Freikontingent auf den großen Anzeigetafeln, berichtet von Eichborn.

HAZ