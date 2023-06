Bernstorffweg

Feuerwehreinsatz in Wettbergen: Einsatzkräfte müssen einen Balkonbrand löschen.

Auf einem Balkon an einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Wettbergen ist am Mittwoch, 14. Juni, ein Brand ausgebrochen. Die Flammen griffen auf das Dach über. Die Feuerwehr ist mit 50 Einsatzkräfte vor Ort.

