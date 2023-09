﻿Bürger organisieren vor Mäheinsatz in Wettbergen Rettungsaktion für Wildtiere

Wettbergen. Zu einer spontanen Tierrettungsaktion haben sich Anwohnerinnen und Anwohner an einem Donnerstag Mitte August in Wettbergen an der Brachfläche an den Straßen Auf dem Kampe und Leipziger Straße getroffen. Die Fläche sollte gemäht werden. Doch zuvor wollten die Freiwilligen nach Wildtieren suchen. Ein Vorhaben, das aus Sicht der Naturfreunde gar nicht so einfach war.

Die Fläche am Hirtenbach gehört der Stadt Hannover und liegt seit Jahrzehnten brach. „Jedes Jahr wird sie gemäht“, erklärte Anwohnerin Gabriele Vogel-Winne gegenüber unserer Redaktion. „Und jedes Jahr versuchen wir, das Mähen aufzuhalten.“ Sie schaue von ihrem Haus direkt auf das Areal und wisse um die vielen Wildtiere, die dort lebten. „Rehe, Füchse, Vögel, Igel“, beschreibt sie das kleine Naturparadies.

Gärtner ignoriert Hinweis der Anwohnerin

Vogel-Winne wies den Mitarbeiter der Gartenfirma auch in diesem Jahr vor dem Mähen auf die vielen Wildtiere auf dem Gelände hin. „Aber ihn ließ das alles kalt“, sagte Vogel-Winne, die daraufhin Freunde, Bekannte und die selbsternannte Igelfreundin Susanne Sarstedt anrief. Die Naturfreunde versuchten gemeinsam, bei der Polizei einen Stopp der Mahd zu bewirken. Dabei gaben sie an, dass sie einen Verstoß gegen das Heckenschnittgesetz (Paragraf 39 im Bundesnaturschutzgesetz) vermuteten. Der Paragraf verbietet das Schneiden von Hecken zwischen dem 1. März und dem 30. September. Schließlich telefonierten sie so lange herum, bis ein temporärer Stopp des Mäheinsatzes mit der Stadt Hannover ausgehandelt werden konnte.

Hilfsaktion von Tierschützern

Über einen Facebookaufruf meldeten sich am gleichen Tag rund 15 Hannoveraner, die alle gemeinsam die Fläche abliefen, um Wildtiere zu finden und wegzubringen. Vor allem ging es um Kitze und Igel. Igel seien keine Fluchttiere, sie würden sich nur einrollen, erklärte Sarstedt. Dadurch würden viele von ihnen bei einer Mahd einfach übersehen und getötet werden.

Klein, getarnt, gut versteckt: Igel verstecken sich gern in Hecken und Gebüschen. Sie rollen sich lieber ein, anstatt vor Gefahr zu fliehen. © Quelle: privat

Am Ende retteten die Tierschützer ein Kitz und einen Igel. „Viele andere Tiere sind wohl schon geflüchtet“, vermutete Vogel-Winne. Die Gruppe übermittelte das Suchergebnis an die Stadtverwaltung, die den Rest der Fläche am folgenden Tag mähen ließ.

Kein Verstoß gegen das Heckenschnittgesetz

Die Stadtverwaltung prüft nach Auskunft von Stadtsprecher Dennis Dix derzeit die „mögliche Errichtung von Bauten“. Nähere Aussagen, um welche Art von Gebäuden es dabei gehen soll, machte Dix nicht. „Dazu ist es derzeit noch zu früh“, sagte er. Um mit dem Erkundungsgerät auf die Fläche zu kommen und nach möglichen Altlasten zu suchen, seien „Schneisen“ gemäht worden. „Die Einbindung der Unteren Naturschutzbehörde und einer Igelschutzinitiative mit Erkundung vor Ort ist erfolgt“, sagte der Stadtsprecher.

Die Brachfläche in Wettbergen vor der Mahd ... © Quelle: Privat

... und nach der Mahd. © Quelle: Privat

Gegen das Heckenschnittgesetz habe die Stadt laut der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover nicht verstoßen, da die Fläche regelmäßig gemäht und gemulcht werde. „Ein nennenswerter Aufwuchs von Gehölzen, der über Keimlinge hinaus geht, war hier nicht ersichtlich beziehungsweise nicht zu erwarten“, erklärte ein Sprecher der Region.

Wunsch nach besserer Kommunikation

Gabriele Vogel-Winne und Susanne Sarstedt fordern von der Stadt, dass sie zukünftig besser mit den Anwohnenden kommuniziert. „Eine Woche vorher bei den Tierschützern Bescheid sagen, ist doch möglich“, sagten sie. Dann hätten sie genug Zeit, die Tiere aus dem Unterholz zu locken.

Über das Thema „Brachgelände in Wettbergen“ beraten auch die Bezirksratspolitiker in ihrer Sitzung am Donnerstag, 7. September. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Stadtteilzentrum Ricklingen, Anne-Stache-Allee 7.

HAZ