﻿Das wird diese Woche wichtig

Hannover. Schulferien, Schützenfest und das Kleine Fest im Großen Garten: Diese Termine sollten Sie in der Woche vom 3. bis 11. Juli im Blick haben.

Erst Zeugnisse, dann Sommerferien

Sechs Wochen Freizeit – Schülerin oder Schüler müsste man sein. Die Sommerferien gehen am Donnerstag, 6. Juli, los, einen Tag zuvor gibt es die Zeugnisse. Niedersachsen ist früh dran, nur Nordrhein-Westfalen war schneller (22. Juni). Zeitgleich mit Niedersachsen und Bremen startet Sachsen-Anhalt in die schönste Zeit des Jahres. Der erste Schultag ist am Donnerstag, 17. August. Der Termin für die Einschulung ist zwei Tage später, am Sonnabend, 19. August.

Das Kleine Fest im Großen Garten startet

Blauer Himmel, gute Laune: Das Kleine Fest im Großen Garten beginnt. © Quelle: Rainer Dröse

Wer am Mittwoch, 5. Juli, spontan das Kleine Fest im Großen Garten besuchen möchte, braucht nicht nur gutes Wetter, sondern zunächst einmal das richtige Timing: Ein paar Restkarten warten an der Abendkasse noch auf Abnehmer, der Vorverkauf ist längst gelaufen. Der Einlass kostet 37, ermäßigt 17 Euro. Kinder bis 111 cm erhalten freien Eintritt. Einlass ist ab 17 Uhr, eine Stunde später beginnt das Programm aus Artistik, Akrobatik und Comedy. Und es ist auch ein Abschied: Langzeit-Organisator Harald Böhlmann nimmt seinen Zylinder, vermutlich geht das auch an der Ausrichtung künftig nicht ganz spurlos vorbei. 23 Abende wird es in diesem Sommer noch geben.

Klärschlammverbrennung startet – 5000 Haushalte profitieren

Klingt erst mal schmutzig, liefert aber grüne Energie: Die Klärschlammverbrennung in Lahe ist fertig, am Donnerstag, 6. Juli, eröffnen OB Belit Onay und Enercity-Chefin Susanna Zapreva die Anlage. Klärschlamm ist das, was in Kläranlagen nach der Aufbereitung des Abwassers übrig bleibt – darunter auch Nährstoffe, wie zum Beispiel Phosphor, das zur Herstellung von Düngemitteln verwendet wird. Wichtiger noch: Durch die Verbrennung in Lahe entsteht Abwärme, die ins Fernwärmenetz gespeist wird – 5000 Haushalte können damit heizen.

Literarischer Salon erklärt das Einhorn

Bernd Roling und Julia Weitbrecht beschäftigen sich mit der Symbolik des Einhorns. © Quelle: Lorenz Brandtner/privat

Vom einstigen Wesen der antiken Mythologie ist das Einhorn heute fester Bestandteil der Pop- und Alltagskultur. Literaturwissenschaftlerin Julia Weitbrecht und Philologe Bernd Roling haben sich in ihrem Buch „Das Einhorn“, dem Fabelwesen angenommen. Im Literarischen Salon wird die Faszination des Tiers von der Antike bis zur Gegenwart thematisiert. Los geht es am Montag, 3. Juli, um 20 Uhr im Foyer des Conti-Hochhauses (Königsworther Platz 1). Karten gibt es für 10, ermäßigt 6 Euro, vor Ort.

The Hooters im Theater am Aegi

Eric Bazilian kommt mit The Hooters ins Theater am Aegi. © Quelle: TwoMedia | Marc Metzler

Seit 40 Jahren sind die Hooters erfolgreich, am Dienstag, 4. Juli, kommen sie im Rahmen ihrer aktuellen Tour ins Theater am Aegi. Klassiker wie „All You Zombies“ und „Johnny B“ haben die 80er Pioniere bekannt gemacht, seit ihrer Wiedervereinigung 2001 sind die Musiker aus Philadelphia immer wieder auf Tour. Los geht es um 20 Uhr. Karten gibt es im Ticketshop der Haz und NP für 46 bis 57,50 Euro.

Klassik in der Altstadt

Studierende der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover spielen klassische Konzerte in der Altstadt. © Quelle: Neue Presse

Auftakt zum Klassik-Festival in Hannovers Altstadt: Am Sonnabend, 8. Juli, spielen Studenten der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover klassische Konzerte an drei Orten in Hannovers Altstadt. Den Beginn macht die Opernklasse am Marktplatz. Um 13 und um 15.30 Uhr sind dort Auszüge aus Don Giovanni und Cosi fan Tutte zu hören. Vor dem Historischen Museum gibt es um 13.45 und 16.15 Uhr eine Mischung aus Oper und Musical. Um 14.30 und 17 Uhr erklingen in der Kreuzkirche Stücke für Violine und Klavier. Der Eintritt ist kostenlos.

Zapfenstreich beim Schützenfest

Verbreiten beim Schützenfest gute Laune: die Maskottchen Ballerkalle und Ballerina. © Quelle: Rainer Dröse

Nach zehn Tagen Spaß endet das größte Schützenfest der Welt am Sonntag, 9. Juli. Höhepunkt ist der Zapfenstreich: Um 22 Uhr wird das Ende des Schützenfests symbolisch eingeläutet, anschließend geht es mit einem großen Fackelzug zurück zur Marktkirche. Doch bis dahin darf noch ordentlich gefeiert werden: Am Mittwoch, 5. Juli, ist Familientag mit Rabatten, und am Freitag, 7. Juli, wird ein Feuerwerk am Himmel erstrahlen. Montags bis donnerstags geht es auf dem Schützenplatz jeweils ab 15 Uhr rund, freitags und sonnabends ab 14 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Da es keine Sperrstunde gibt, kann bis in die Morgenstunden gefeiert werden. Die Fahrgeschäfte schließen je nach Nachfrage, meist gegen 24 Uhr.

