﻿Tote Fliegen, verschimmelte Fenster: Wie kaputt ist das Rathaus in Bemerode?

Massenweise tote Fliegen, schwarze Fensterfugen, Asbest, Heizungs-und Aufzugsausfall: Mitarbeiter im Rathaus Bemerode beklagen sich über schlechte Arbeitsplatzbedingungen. Der Rat stoppte im Dezember einen Antrag auf Sanierung – es fehlt das Geld.

Hannover. Ist im Bemeroder Rathaus alles viel schlimmer als bislang bekannt? Mitarbeiter der Stadt, die dort in den Büros arbeiten, berichten von Schimmel an den Wänden, schwarzen Fugen, nassen, beschlagenen und verzogenen Fenstern, die nicht richtig schließen. Von Heizungen, die immer wieder ausfallen oder bei Betrieb so viel Krach machen, dass das Telefonieren nur schwer möglich sei. Auch der Fahrstuhl in dem sechsstöckigen Gebäude bleibe immer wieder stecken und falle wochenlang aus, da Ersatzteile für die überaltete Anlage nur schwer zu bekommen seien.