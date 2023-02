﻿Woher kommen die Klimaprotestierer der Letzten Generation?

Im Lehrter Wohngebiet Köhlerheide ist in manchen Bereichen das Erdreichs innerhalb von etwa 20 Jahren um bis zu 14 Zentimeter abgesunken. Warum ist das so? Sind diese Erdbewegungen gefährlich? Und was hat es mit dem seit dem Herbst 2021 andauernden Blubbern im Lehrter Bach auf sich? All diese Frage sollen bald in einer Informationsveranstaltung aufgeworfen werden.