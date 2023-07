﻿Raum für „Doktorspiele“? Wie viele Körpererkundungsräume gab es tatsächlich in den AWO-Kitas?

Hannover. Die Vorwürfe des Landesjugendamtes wiegen schwer: Wegen Kindeswohlgefährdung hat die Behörde eigenen Angaben zufolge unlängst den Plan einer AWO-Kita aus Hannover für einen eigenen Raum für Doktorspiele, einen sogenannten Körpererkundungsraum, gestoppt. Die Geschäftsleitung der AWO Region Hannover schob dem Kita-Leiter die alleinige Verantwortung zu. Er habe eigenmächtig gehandelt. Man habe es „zu keinem Zeitpunkt in Erwägung gezogen wurde, solche Räume zu schaffen und habe es auch in Zukunft nicht vor“, hieß es. Das niedersächsische Landesjugendamt erteilte Körpererkundungsräumen jetzt überdies generell eine Absage. Kitas sollten zwar sexuelle Bildung gewährleisten. Das bedeute jedoch nicht, dass sie hierfür gesonderte Räume – Körpererkundungsräume oder Ähnliches – zur Verfügung stellen sollten, hieß es auf Anfrage dieser Redaktion.

Weitere Kita richtet „Körperraum“ ein

Doch war der Plan des Kita-Leiters tatsächlich so einzigartig? Ein Vater aus Hannover berichtet jetzt von einer zweiten Kita in Hannover, in der es nicht nur den Plan, sondern sogar bereits einen speziellen Raum für Körpererkundungen, einen sogenannten Körperraum, gab. Zeitgleich wohlgemerkt. Der Raum war offenbar ebenfalls im Zuge der Maßgabe, ein neues Kinderschutzkonzept mit sexualpädagogischen Aspekten zu entwickeln, entstanden – offenbar Monate, bevor der Leiter in seiner Kita Mitte Mai dieses Jahres in einem Elternbrief kundtat, dass er einen sogenannten Körpererkundungsraum schaffen wolle und damit einen Sturm der Entrüstung lostrat.

Bereits Mitte April 2023 wird jener weitere „Körperraum“ in einem Protokoll der Kita „Schutzraum für Körpererkundungen“ genannt. Er könne nicht von kitafremden Personen eingesehen und betreten werden. „Kinderschutzkonzept: Umgang mit Reaktionen auf den Körperraum“ ist der entsprechende Tagesordnungspunkt überschrieben. Das Protokoll liegt dieser Zeitung vor. Während der gesamten Auseinandersetzung der AWO um den Plan des Kita-Leiters in der bisher in der Diskussion stehenden Kita – also von Mitte Mai bis vor einigen Tagen – bleibt der „Körperraum“ offen. Nach Elternprotesten benennt ihn die Kita laut Protokoll lediglich wieder neutral in „Rückzugsraum“ um.

Ein Schutzraum für „Doktorspiele“ solle er aber weiter bleiben, obwohl es durch ihn bereits zu Rufschädigungen gekommen sei, heißt es in dem Protokoll weiter. So gebe es Gerüchte, dass in dem Raum ein Zwang zur Nacktheit bestehe. Dies sei nicht der Fall. Die Kita-Leitung und das pädagogische Team seien entsetzt über solche Gerüchte. Anmeldungen für das neue Kita-Jahr seien deshalb bereits zurückgenommen worden. In dem Protokoll ist zudem von Sorgen und Ängsten der Eltern bezüglich des Raums und von „vergleichbaren Reaktionen aus anderen Einrichtungen“ die Rede.

Vater: AWO verteidigt nötige Konzepte nicht

AWO-Mitarbeiter der zweiten Kita widmen den Raum erst nach der vor ein paar Tagen losgetretenen Debatte über den Plan des Kita-Leiters, einen Raum für „Doktorspiele“ einzurichten, wieder um. Dabei sorgt jener „Körperraum“ nicht nur für Widerstand bei Eltern und Kita-Mitarbeitern. Der Vater betont gegenüber dieser Redaktion, dass er sich vor allem darüber ärgere, dass die AWO Räume wie diesen und die damit verbundenen Konzepte nicht öffentlich verteidige, sondern stillschweigend zurückziehe – und auch noch einen Kita-Leiter zum Sündenbock mache. Früher hätten „Doktorspiele“ hinter Garagen oder im Wald stattgefunden. Heute blieben Kinder notgedrungen immer länger in Betreuungseinrichtungen, argumentiert er. Darauf müsse mit sexualpädagogischen Konzepten reagiert werden. In Familien gebe es zudem sehr unterschiedliche Wissensstände über das aufkeimende sexuelle Interesse von Kita-Kindern. Teils werde das Thema totgeschwiegen, teils werde kindgerecht aufgeklärt, manchmal hätten aber sogar Kindergartenkinder schon Pornos gesehen – und sei es auf dem Smartphone großer Geschwister.

Die Einrichtung des „Körperraums“ sei sehr nachvollziehbar mit dem Kinderschutz begründet worden, sagt der Vater. Zuvor sei es oft so gewesen, dass sich Kinder zu „Doktorspielen“ hinter Büschen auf dem Kita-Außengelände getroffen hätten. Das Kita-Außengelände sei ein Hinterhof, umgeben von Wohnhäusern – und deren Balkonen. Was sich hinter den Büschen abspiele, sei von dort gut einzusehen – also auch, wenn Kinder sich mal „nackig machten“.

Kontrollierter Körperraum soll vor Übergriffen schützen

Außerdem sei es zu körperlichen Übergriffen gekommen, sagt der Vater. Mädchen hätten sich Stöcke oder Ähnliches in Vulva oder Po gesteckt, Kinder seien gegen ihren Willen zum Ausziehen genötigt worden. Dies seien absolute Einzelfälle gewesen, aber sie seien vorgekommen, ohne dass Kita-Beschäftigte etwas mitbekommen hätten.

Der „Körperraum“ im Gebäude hingegen sei nur von einem Gruppenraum aus zugänglich und ohne Außenfenster gewesen, die Tür habe ein kleines Fenster gehabt. Wenn also Kinder den Raum betraten, hätten Kita-Mitarbeiter das gemerkt – und bei Konflikten schnell reagieren können. Kein Kind sei zum Nutzen des Raumes „aufgefordert“ worden. Im Gegenteil: Die Kinder seien kindgerecht darüber informiert worden, dass es den Raum gebe, dass sie dort Bücher über den Körper fänden, dass sie nur zu zweit oder dritt dort hinein dürften und dass Erwachsene sie dort nicht störten.

AWO: Es gab nie Körpererkundungsräume

Die AWO Region Hannover bestreitet jedoch generell, dass es je sogenannte Körpererkundungsräume in ihren Kitas gegeben habe. „Es gibt und gab keinen spezifischen Raum, in dem Kinder zu Nacktheit oder Körpererkundungsspielen motiviert wurden“, heißt es in einer Antwort auf einen Fragenkatalog dieser Redaktion. Diesen Anschein habe der Elternbrief jenes Kita-Leiters aber bei einigen Eltern erweckt. Sein Plan, einen Ruheraum zum sogenannten Körpererkundungsraum umzufunktionieren, sei nicht mit der Fachberatung abgesprochen gewesen und sofort gestoppt worden. Von dem „Körperraum“ habe man dagegen als Träger gewusst. Dort habe es vielfältige Materialien zum Thema „Körper“ gegeben. Explizit die Geschlechtsteile seien nicht thematisiert worden. In dem Raum habe ein Wurfzelt gestanden. Dieses Wurfzelt sei ein Rückzugsort gewesen, der vor Blicken Dritter geschützt gewesen sei. Es habe sich insgesamt aber nicht um einen „Körpererkundungsraum“ gehandelt.

AWO spricht von Missverständnissen und entschuldigt sich

„Wir bedauern, wenn es zu Missverständnissen in der Kommunikation kam und dieser ,Körperraum‘ als expliziter Körpererkundungsraum missverstanden wurde“, heißt es weiter. „Wir werden daran arbeiten, die Kommunikation weiter zu verbessern, um solchen Missverständnissen vorzubeugen beziehungsweise sie schneller auszuräumen.“

Die Kita habe den „Körperraum“ selbsttätig umgewidmet, um sich von dem Druck entlasten, der zurzeit aufgrund der aktuellen Debatte herrsche. Weil sich derzeit jede AWO-Kita für ihr Konzept rechtfertigen müsse, seien die Mitarbeitenden sehr verunsichert. Dabei müssten Kinder sich nach Auffassung der AWO erkunden und kennenlernen dürfen. Dies sei allgemeiner Standard in der Frühpädagogik. Es sei „tragisch“, sollten nun alle Formen der Rückzugsräume für Kinder in Kitas in der Kritik stehen. Leider werde dies aktuell so diskutiert. „Darin sehen wir eine große Gefahr“, heißt es weiter.

Kita-Mitarbeiter sind offenbar stark verunsichert

Schon vor zwei Jahren hatte die AWO wie berichtet einen dunklen Raum, eine sogenannte Kinderwohnung, in einer Kita schließen müssen. Dieser war allerdings nicht als „Körpererkundungsraum“ ausgewiesen, sondern eine Art Rückzugsraum für Kinderspiele aller Art. Weil er streckenweise unbeobachtet blieb, kam es bei einem Kind offenbar zu übergriffigen Berührungen. Infolgedessen verließen die Eltern mit dem Kind die Kita. Das Landesjugendamt schloss diesen Rückzugsraum.

