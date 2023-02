﻿Neue Warnstreiks in Hannover in der nächsten Woche

In der kommenden Woche muss wieder mit Warnstreiks gerechnet werden. Der Beamtenbund hat einen eintägigen Streik am Dienstag mit Kundgebung vor dem Hauptbahnhof Hannover angekündigt. Nach Informationen dieser Zeitung könnten Busse und Bahnen am Freitag, 3.März, wieder in ihren Depots bleiben.

Noch nicht zu Ende: Die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist ergebnislos zu Ende gegangen. Am Dienstag hat der Beamtenbund dbb deshalb zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Eventuell kommt es am Freitag in der Region Hannover zu weiteren Arbeitsniederlegungen.

Hannover. Es gibt weitere Warnstreiks in der kommenden Woche: Für Dienstag, 28. Februar, hat der Beamtenbund dbb und seine Landesorganisation die angestellten Bundes- und Kommunalbeschäftigten zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen. Auf dem Ernst-August-Platz vorm Hauptbahnhof ist eine Kundgebung geplant, die um 12.30 Uhr beginnt, kündigte der dbb am Freitag an. Die Streikenden sammeln sich eine Stunde vorher ab 11.30 Uhr.

Der dbb begründete den Streik mit dem Scheitern der zweiten Verhandlungsrunde in dieser Woche und der aus seiner Sicht enttäuschenden Arbeitgeber-Position: „Erneut legten sie kein ernsthaft verhandelbares Angebot vor“, so Landeschef Detlef Ahting. Zu der Demonstration am Dienstag will auch Bundeschef Ulrich Silberbach kommen. Die Kommunalgewerkschaft Komba forderte ihre Mitglieder ebenfalls auf, dann landesweit die Arbeit niederzulegen. Sie sieht das bisher diskutierte Paket „bestenfalls als Mogelpackung“.

Verdi beteiligt sich am Streik am Dienstag nicht

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beteiligt sich an dem Streik am Dienstag nicht, will am Montag aber mit dbb-Landeschef Ahting über ihr weiteres Vorgehen informieren. Am Donnerstag waren die Verhandlungspartner in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ohne Ergebnis auseinandergegangen. Die Arbeitgeber haben bislang fünf Prozent mehr Gehalt in zwei Schritten vorgelegt, Einmalzahlungen im Wert von insgesamt 2500 Euro und ein verbessertes Weihnachtsgeld. Die Gewerkschaften verlangen dagegen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

Verdi-Chef Frank Werneke hatte am Donnerstag mit einer Ausweitung der Warnstreiks gedroht. „Dann werden wir eine Schippe drauflegen“, sagte er. Dies betreffe alle Bereiche im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Nach Informationen dieser Zeitung könnte es am Freitag, 3. März, wieder zu Arbeitsniederlegungen in der Region Hannover kommen, auch im öffentlichen Nahverkehr. Im Raum steht, dass sich die Beschäftigten an einem Aktionstag von „Fridays for Future“ beteiligen. Mit der Folge, dass Busse und Bahnen dann in ihren Depots bleiben.