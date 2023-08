﻿Pilotprojekt in Hannover: „Taschengeld“ für Asylbewerber nicht mehr bar, sondern per Karte

Hannover. Nicht selten bilden sich lange Warteschlangen vor der Sparkasse in Hannovers Innenstadt. Dann stehen Asylbewerber an, um sich für ihre sogenannten Verpflichtungsscheine, eine Art Scheck, Bargeld auszahlen zu lassen. Das soll sich ändern. Die Stadt Hannover will ein Pilotprojekt ins Leben rufen mit dem Ziel, das „Taschengeld“ für Asylbewerber bargeldlos auszuzahlen – mithilfe einer Debitkarte. „Wir starten mit einer Testphase, sobald die benötigte, internetbasierte Fachanwendung und die erforderlichen Debitkarten vorhanden sind“, sagt Stadtsprecherin Christina Merzbach.

Asylbewerber haben rechtlichen Anspruch auf ein „Taschengeld“ zur Deckung des „notwendigen persönlichen Bedarfs“, wie es im Gesetz heißt. Die Höhe richtet sich nach Lebenssituation und Alter. Ein alleinstehender Erwachsener erhält derzeit 182 Euro pro Monat.

Asylanträge: In der Ausländerbehörde am Schützenplatz bekommen Asylsuchende Hilfe. © Quelle: Samantha Franson

304 Personen lassen sich Taschengeld auszahlen

In Hannover sind aktuell 304 Personen betroffen, allerdings gibt es deutlich mehr Menschen in der Stadt, die Asyl beantragen. Verpflichtungsscheine erhalten nur diejenigen, die noch kein Konto einrichten dürfen. „Das Recht, ein Konto einrichten zu können, ist vom ausländerrechtlichen Status abhängig“, sagt Merzbach. Zur Eröffnung eines Kontos sind in der Regel unter anderem eine Aufenthaltserlaubnis und eine Meldebescheinigung nötig.

Entlastung für Stadtmitarbeiter

Die Auszahlung der Summe bargeldlos abzuwickeln, hat mehrere Vorteile. Asylbewerber müssen vor der Sparkasse nicht mehr Schlange stehen und Verwaltungsmitarbeiter keine Verpflichtungsscheine mehr ausstellen. „Zudem können Betroffene mittels digitaler Karte diskriminierungsfrei am immer stärker werdenden bargeldlosen Zahlungsverkehr teilnehmen“, sagt Stadtsprecherin Merzbach. Wann genau das Projekt startet, sei noch unklar. Zunächst müssten die technischen Voraussetzungen geklärt sein.

Andere Städte bemühen sich ebenfalls, eine Bezahlkarte für Asylbewerber aufzulegen. Hamburg sucht derzeit per Ausschreibung einen Dienstleister für ein Pilotverfahren. Das Guthaben auf der Karte solle nicht überziehbar sein, zudem sollen beispielsweise Glücksspielanbieter gegebenenfalls blockiert werden können, heißt es vonseiten der Finanzbehörde Hamburgs. Bayern plant flächendeckend ein neues Bezahlsystem für Asylbewerber und dafür bereits die rechtlichen Weichen gestellt.

Kritik vom Flüchtlingsrat

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen äußerte sich skeptisch zu den Plänen in Hannover. Falls die Karten dieselben Funktionen hätten wie die allgemein verfügbaren Debit-, Giro- und EC-Karten, würde er die Neuerung begrüßen, sagte Geschäftsführer Muzaffer Öztürkyilmaz. Allerdings befürchte er, dass die Nutzung der Karten für Asylbewerber eingeschränkt werde. „Das würden wir in jedem Fall ablehnen.“

