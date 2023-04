﻿Neue Trendgastronomie für Hannover: Wilma Wunder eröffnet an der Goseriede neben dem Tiedthof

Neue Gastronomie an der Goseriede: Im Frühsommer will Wilma Wunder ihre Ganztagesrestauration neben dem Tiedthof eröffnen. Derzeit ist innen noch alles im Trockenausbau.

Hannover. Voraussichtlich ab Ende Juni soll es ein neues Gastronomiekonzept für Hannover geben. Die Trendmarke Wilma Wunder eröffnet eine Ganztagesgastronomie an der Goseriede links vom Tiedthof. Derzeit werden die Geschäftsräume ausgebaut.

Wilma Wunder: Neue Gastronomie an der Goseriede

Morgens Frühstück, dann Cafébetrieb, Mittagessen und Abendkarte, später Barbetrieb: Wilma Wunder will von allem etwas sein. In sechs Städten zwischen Köln und Passau ist die Marke erfolgreich, in Mainz hat man sogar zwei Destinationen eröffnet. Jetzt expandiert das junge Konzept nach Hannover.

Derzeit erledigen die Arbeiter noch den Rohbauausbau in dem lang gestreckten Ladengeschäft an der Goseriede 6. Die Glaser-Projektentwicklungsgesellschaft arbeitet seit mehr als zwei Jahren an der Modernisierung der Immobilie, nun soll die Baustelle bald abgeschlossen sein. In den Obergeschossen hat das Bundesamt für Logistik und Mobilität Büros bezogen.

Etwa 300 Plätze innen und außen

Etwa 200 Plätze für Besucherinnen und Besucher will Wilma Wunder im Inneren bieten, hinzu sollen etwa 100 Außenplätze kommen – das könnte zur Belebung des eher tristen Goseriedeplatzes beitragen.

Neue Gastronomie an der Goseriede: Derzeit ist innen noch alles im Trockenausbau, aber im Frühsommer will Wilma Wunder ihre Ganztagesrestauration neben dem Tiedthof eröffnen. © Quelle: Conrad von Meding

Wilma Wunder ist eine Marke der 1990 gegründeten Enchilada-Gruppe aus dem Großraum München, zu der rund 170 Gastronomiebetriebe überwiegend im deutschsprachigen Raum gehören. In Hannover betreibt das Unternehmen das mexikanische Restaurant Enchilada in den Räumen des früheren Hannenfasses an der Knochenhauerstraße.

Lokales Lieblingsgericht gehört dazu

Ende April will Wilma Wunder die Räume an der Goseriede offiziell vom Immobilieneigentümer übernehmen. Dann werde man etwa acht Wochen für Einrichtung und Eröffnungsvorbereitung benötigen, sagt Enchilada-Sprecher Thomas Doriath. Ende Juni, Anfang Juli solle dann der Betrieb starten.

Zum Konzept gehört außer einer regionalen Biersorte und möglichst regional eingekauftem Obst und Gemüse auch ein lokales Lieblingsgericht. Was genau es wird, stehe noch nicht fest, sagt der Sprecher.