﻿Windräder im Landschaftsschutzgebiet – das plant die Region Hannover

Die Regionsverwaltung will Windräder auch in Landschaftsschutzgebieten genehmigen. Das betrifft etwa 11 Prozent der Gesamtfläche der Region Hannover. Möglich macht das eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes.

Die Regionsverwaltung setzt auf mehr Wind – so wie bei diesen Anlagen im Uetzer Ortsteil Dollbergen: Windräder sollen nun auch in einem Teil der Landschaftsschutzgebiete der Region entstehen können.

Hannover. Beim Ausbau der Windenergie macht die Region Hannover spürbar Druck. Am Dienstag hat der Ausschuss für Regionalplanung Änderungen verabschiedet, durch die neue Windanlagen möglich sind. Wichtigster Baustein: Anlagen dürfen nach einer Aufweichung im Bundesnaturschutzgesetz nun auch im Landschaftsschutzgebiet liegen. Das schafft Platz, denn: „Etwa 45 Prozent der Fläche der Region Hannover stehen unter Landschaftsschutz“, so Sonja Beuning, Leiterin des Fachbereichs Planung und Raumordnung. Grundsätzlich wolle man die Ausweisung neuer Flächen aber verträglich machen, so die Region. So sollen etwa im Bereich der Marienburg keine Windräder stehen – aus optischen Gründen.

Hier nicht: In der Umgebung der Marienburg plant die Region keine Windkraftanlagen – aus optischen Gründen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Vor Beginn der Ausschusssitzung hatten etwa 30 Klimaaktivsten von Fridays for Future mehr Tempo bei der Ausweitung der Windenergie gefordert und vor dem Regionshaus an der Hildesheimer Straße demonstriert. „Die Region hat sich selbst das Ziel gesetzt, bis 2035 die Klimaneutralität zu erreichen, dafür brauchen wir mindestens 2,5 Prozent der Regionsfläche für die Windenergie“, so Jonas Berndmeyer von Fridays for Future.

Klimaaktivisten fordern schnelles Verfahren ein

Diese Marke hat auch die Region schon als Ziel ausgegeben und mit den jetzt auf den Weg gebrachten Änderungen im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) verankert. Dennoch lassen die Klimaaktivisten nicht locker, denn sie fordern von der Region ein zügiges Verfahren zum RROP und schnellere Genehmigungen, da die Zeit dränge. 2026 solle das Kohlekraftwerk Stöcken vom Netz gehen, ab da brauche die Region Hannover entsprechende Stromerzeugung aus der Windenergie, so die Forderung. „Dafür muss der Ausbau schleunigst vorangehen“, sagte Malte Müller, ebenfalls von Fridays for Future.

Forderung: Mitglieder von Fridays for Future haben vor dem Regionshaus für mehr Tempo bei der Ausweisung neuer Gebiete für Windenergie in der Region Hannover demonstriert. © Quelle: Andreas Voigt

Die Region sieht sich bereits im Sprinttempo, will das Planverfahren für die Windenergie Ende 2023 abschließen – wenn keine neuen rechtlichen Hindernisse bis dahin auftauchen. Dies sei zwar ein zeitlich ambitionierter Rahmen, es sei aber machbar, hieß es. Nach Ausführungen von Sonja Beuning nutzt die Region lediglich 11 Prozent der als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesenen Regionsfläche für Windenergie, der Rest (34 Prozent der besonders geschützten Regionsfläche) bliebe unangetastet – darunter auch Moore, Waldgebiete und Bereiche für den Artenschutz. Jens Palandt, Dezernent für Umwelt, Klima, Planen und Bauen: „Wir wollen so viel Fläche wie möglich identifizieren für Windenergie, gleichzeitig aber auch Natur und Landschaft schützen.“ Weitere Details will die Region im Mai vorstellen.

Aktuell stehen in der Region 265 Rotoren und decken mit ihrer Stromproduktion den Bedarf von 350.000 Menschen ab. Im Januar hatte die Planungsabteilung einen Entwurf vorgelegt, wo vorhandene Windparks ausgebaut und neue angelegt werden könnten: In den Regionen um Pattensen, Uetze und im Neustädter Land. Alles Gebiete, in denen sich schon die meisten Windräder drehen. Neue Möglichkeiten sieht die Region unter anderem im Westen von Wunstorf.

Enercity plant Windpark zwischen der Wedemark und Burgwedel

Jüngst bekannt wurde eine Großinvestition von Energieversorger Enercity. 340 Millionen Euro investiert das hannoversche Unternehmen in den größten Windpark der Region, der nördlich von Hannover auf der Grenze von der Wedemark und Burgwedel entsteht. Erstmals sollen dabei auch Windmühlen im Wald aufgebaut werden, was das neue Klimagesetz des Landes Niedersachsen ermöglicht. Laut Enercity könnte der Windpark 190.000 Haushalte mit Ökostrom versorgen, bis zu 43 Anlagen sind hier möglich.