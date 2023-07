Rechtsradikale

Nach Molotow-Attacke: Moschee in Hannover erhält Hakenkreuz-Drohbrief

Die Moschee am Weidendamm in Hannover ist Ziel eines rechtsradikalen Hassbriefs. Unbekannte geben sich dort als „NSU 2.0“ aus und behaupten, die Brandstiftung Ende Mai sei „nur der Anfang“. Damals flogen zwei Molotowcocktails an die Hausfassade. Die türkische Gemeinde ist verunsichert.