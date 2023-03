﻿Ein Abend mit Talk und Poetry Slam: So trifft Wirtschaft auf Kultur

Hannover. Poetry Slam wirkt offenbar wie ein besonders starker Magnet. Mehr als 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Medien und Kultur haben sich am Mittwoch im Schauspielhaus von intelligenter Wortkunst unterhalten lassen. Das Institut der Norddeutschen Wirtschaft (INW) hatte gemeinsam mit Deloitte und Hannover Finanz zur 9. Ausgabe der Reihe „Unternehmer-Kultur“ geladen.

Drei Poetry-Slammer stellten sich dem Votum des Publikums an diesem Abend. Und das wollten sich so unterschiedliche Gäste wie Landtagspräsidentin Hanna Naber, Gerhard Oppermann, Chef der IHK Hannover, und Wilhelm Mestwerdt, neuer Präsident des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs, nicht entgehen lassen. Im Talk ging es dieses Mal um Kultur, und in diesem Fall speziell Sprache, als Wirtschaftsfaktor.

Im Gespräch: Till Meinert von Westermann Bildungsmedien, Schauspielhausintendantin Sonja Anders, Christian Riedel vom Batteriehersteller Clarios, HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader und Moderator Jan Sedelies. © Quelle: Tobias Wölki

Beim Anwerben von Führungskräften spiele das kulturelle Angebot einer Stadt eine große Rolle, das betonten einige Redner. „Kultur ist wichtig für die Attraktivität einer Region“, unterstrich Heiko Engelhardt von Deloitte.

Manchmal wächst die Publicity für einen Standort aber auch ganz unfreiwillig, daran erinnerte INW-Präsident Volker Müller in Anspielung auf die Hundekot-Affäre an der Oper. „Wie sehr man mit Kultur bekannt wird, haben wir jetzt durch einen kleinen alternden Dackel erfahren, der es bis in die ,New York Times’ geschafft hat. Das war zwar nicht, was wir wollten. Aber am Ende ist auch das Bekanntheit.“

Kostprobe: Mitglieder aus dem Ensemble des Schauspielhauses präsentierten Songs aus dem Programm „Sing mir’s“. © Quelle: Tobias Wölki

Sprache wandelt sich – und junge Leute nutzen immer wieder neue Kommunikationskanäle. In der Podiumsdiskussion mit Schauspielhausintendantin Sonja Anders, HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader, Christian Riedel vom Batteriehersteller Clarios und Till Meinert von Westermann Bildungsmedien kristallisierte sich heraus, dass Unternehmen darauf eingehen müssen, wollen sie erfolgreich um Nachwuchs werben.

Mitarbeitersuche auf Ebay

Riedel berichtete, dass Deutsch für viele der 1300 Clarios-Mitarbeiter in Hannover vermutlich die zweite Sprache sei. „Unsere Kommunikation muss deshalb zielgerichtet und passgenau sein“, betonte er. Für die Niederlassung in Zwickau sucht das Unternehmen neue Mitarbeiter per Ebay-Kleinanzeigen und hat damit Erfolg. „Die Überschrift muss dafür knackig sein, der Text kurz und präzise“, sagt Riedel. Clarios flankiert die Suche mit passenden Youtube-Videos.

Auch das Schauspielhaus ist im Wandel. „Die große Herausforderung ist es, Bildung in die Breite zu bringen“, sagt Intendantin Sonja Anders. Das Theater veranstaltet deshalb längst zahlreiche Workshops für Schulklassen.

„Wichtig ist, dass junge Menschen sich darüber informieren, was in der Welt passiert“, sagt HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader. Und dafür seien seriöse Quellen notwendig. „Guten Journalismus gibt es nicht gratis. Das versuchen wir ihnen auf den Kanälen zu erklären, auf denen sie unterwegs sind.“