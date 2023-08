﻿Neues Portal: Wo jüdisches Leben in Niedersachsen präsent ist

Hannover. Israel Jacobson war eine der wichtigsten Persönlichkeiten seiner Zeit. In der Ära Napoleons setzte sich der Bankier für die Rechte der jüdischen Minderheit ein – und der große Reformer des Judentums wurde in Helmstedt zum Ehrendoktor der Philosophie ernannt. Ein jüdisches Leben in Niedersachsen.

Biografien wie die von Jacobson sind jetzt auf der Website www.juedisches-niedersachsen.de nachzulesen. Das Portal präsentiert Informationen zur jüdischen Geschichte und Gegenwart aus ganz Niedersachsen.

Feierliche Veranstaltung: Rund 100 Menschen waren zur Vorstellung des Portals in die Synagoge an der Haeckelstraße gekommen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Aktuelle Konzerte, Lesungen und Vorträge werden dort ebenso angekündigt wie Gottesdienste. Zudem gibt es dort Informationen über jüdische Orte oder touristische Exkursionen, etwa zu einer „Reise ins jüdische Ostfriesland“.

„So etwas hat es in Deutschland bislang noch nicht gegeben“: Michael Fürst, Vorsitzender des Landesverbandes Jüdischer Gemeinden. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ein Leuchtturmprojekt“

„So etwas hat es in ganz Deutschland bislang noch nicht gegeben“, sagt Michael Fürst. Der Vorsitzende des Landesverbandes Jüdischer Gemeinden konnte rund 100 illustre Persönlichkeiten in der Synagoge in der hannoverschen Haeckelstraße begrüßen, wo die Website jetzt offiziell freigeschaltet wurde.

Guter Ton: Das „Diplomatische Streichquartett“ musizierte in der Synagoge. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Das Portal ist zukunftsweisend“, sagt auch Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung. Die Website sei ein „Leuchtturmprojekt“. Er wolle sich dafür einsetzen, dass auch andere Bundesländer vergleichbare Portale realisierten, um Vorurteile abzubauen, sagte Klein, der die Veranstaltung als Violinist des „Diplomatischen Streichquartetts“ auch musikalisch umflorte.

„Die jüdische Kultur in Niedersachsen ist unglaublich reich – und leider unglaublich unbekannt“, sagt der Seesener Bürgermeister Eric Homann, der auch Vizepräsident des Israel-Jacobsen-Netzwerks für jüdische Kultur ist. Dieses hat die Website gemeinsam mit dem Landesverband und mit Unterstützung des Landes Niedersachsen und verschiedener Stiftungen initiiert.

Konzipiert ist das Portal als eine Art Mitmachprojekt: „Wir hoffen, dass es sich ständig erweitert“, sagt Rebekka Denz vom Israel-Jacobson-Netzwerk. Bislang seien schon 400 Partner daran beteiligt – Gemeinden, Museen, Heimatforscher. „Wir wollen Lust aufs Entdecken machen“, sagt Projektleiter Jörg Munzel. So kann man auf der Website entdecken, dass es auf Norderney bis 1933 eine Inselsynagoge gab. Heute ist in dem Gebäude ein Restaurant untergebracht.

Vom 14. bis 22. August gibt es in Niedersachsen die „Jüdischen Kulturtage zwischen Harz und Heide“. Mehr unter www.ij-n.de.

