﻿Ein illegales Geschäft? Wohin führt die Spur der „Kärtchenstecker“ in Hannover?

Bunt, billig und aufdringlich: Jeder Autofahrer hatte schon diese dubios anmutenden Visitenkärtchen von Kfz-Händlern in seiner Windschutzscheibe. Wer steckt dahinter? Und was passiert mit den Autos? Eine Spurensuche in Hannover zeigt: Unter dem Phänomen leiden vor allem anerkannte Verwertungsbetriebe – und die Umwelt.

Hannover. „Wir kaufen Ihr Auto!“, „Zahle sofort in bar!“ und „Wir kommen gerne zu Ihnen, egal wohin!“: Jeder Autobesitzer kennt die aufdringlichen, bunten Kärtchen, die regelmäßig in Windschutzscheibe oder am Seitenspiegel stecken. Sie versprechen das schnelle Geld für Fahrzeuge in jedem erdenklichen Zustand. Kilometerstand, Motorschaden oder TÜV spielen keine Rolle. Aber wer steckt hinter den meist billig designten, aufdringlichen Kärtchen? Und was passiert mit den Fahrzeugen, die nach Angaben der werbenden Ankäufer „für den Export“ gedacht sind?

„Das ist ein großer Graubereich“

Eine Nachfrage beim Landesverband des Kfz-Gewerbes Niedersachsen-Bremen zeigt: Innerhalb der Branche weiß niemand so recht, wer hinter den dubiosen Kärtchen agiert. „Wir erfassen nur die Gebrauchtwagenhändler, die ein Gewerbe angemeldet haben“, sagt Sprecher Joachim Czychy. Ob das Gros der Menschen, die die Karten verteilen, dazuzähle, sei zumindest zweifelhaft. Meist ist auf den Visitenkarten nur eine Handynummer angegeben. Die Händlerinnen und Händler werben damit, vorbeizukommen und die Transaktion schnell und unkompliziert abzuwickeln – gerne auch in bar. „Das hat ja Gründe, dass das nicht nachverfolgbar ist, wer dahintersteckt“, sagt Czychy. „Ich vermute, dass da viel am Staat vorbei gemacht wird. Letztlich ist das eine Klientel, die wir nicht auf dem Schirm haben und die nirgendwo erfasst ist. Das ist ein großer Graubereich.“

Autos werden weiterverkauft

Ruft man direkt bei den Exporthändlern an und erkundigt sich nach ihrem Geschäftsmodell, fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Zwei Männer lehnen freundlich ab, sie würden der Presse lieber keine Fragen beantworten. Ein Händler meldet sich in gebrochenem Deutsch und wird schnell ungeduldig, als ihm klar wird, dass wir kein Auto verkaufen möchten. „Geben Sie uns Ihre Nummer und wir machen einen Termin!“, wiederholt er irgendwann schroff.

Bei zwei Anrufen fallen die Antworten ausführlicher aus. Der erste Mann am Telefon stellt sich als Ibrahim vor. Er erklärt uns, wie ein Verkauf ablaufen würde. „Sie geben Ihre Fahrzeugdaten durch und Ihre Preisvorstellung. Dann schauen wir uns den Wagen vor Ort an, und entweder kommen wir zusammen oder nicht.“ Einen Kaufvertrag gebe es selbstverständlich, auf Wunsch werde auch die Abmeldung des Wagens übernommen. „Auch das halten wir natürlich vertraglich fest“, beteuert er. Wo das Fahrzeug am Ende lande? „Das hängt vom Zustand ab. Manche können wir noch auf dem deutschen Markt verkaufen, viele gehen ins Ausland. Meistens nach Afrika – Gambia, Namibia und andere Länder“, sagt er.

Er exportiere legal, versichert Ibrahim. Ein profitables Geschäft sei das seit Jahren nicht mehr. „Das rechnet sich kaum noch, Verschiffung und Zoll sind teuer.“

Wo das Auto landet, hängt vom Zustand ab: Manche Wagen werden auf dem deutschen Markt weiterverkauft. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Auch ein zweiter Kärtchenhändler, der nicht namentlich genannt werden möchte, beteuert, er halte sich an die Vorschriften für den Export von Altfahrzeugen und betreibe ein angemeldetes Gewerbe. Auf seiner Visitenkarte steht eine Handynummer und der Firmenname „Schmidt Export“. Eine Adresse, Webseite oder andere Informationen über das Unternehmen allerdings nicht. „Der Chef will das nicht. Wir sind ja eh mobil unterwegs“, weicht der Mann aus.

Ibrahim, der auf seiner Karte „Lorenz Export“ als Firmenname angibt, wird auf Nachfrage wortkarger. Warum diese Heimlichtuerei? Das wisse er nicht, da sei er nicht der richtige Ansprechpartner. Er verspricht, sein Chef werde sich melden – was nicht geschieht.

Auto verkaufen an Kärtchenhändler – sinnvoll oder nicht? Wie seriös ist das eigentlich? Diese Frage haben sich mit Sicherheit viele Autofahrer gestellt, die die bunten Werbekärtchen von KfZ-Händlern in der Windschutzscheibe stecken hatten. Ist das eigene Fahrzeug alt, bekommt womöglich keinen Tüv mehr oder hat einen Unfallschaden, könnte die unkomplizierte Abwicklung attraktiv erscheinen. Sowohl die Verbraucherzentrale Niedersachsen und der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt warnen Pkw-Halter aber vor Schnellschüssen. ADAC-Sprecherin Alexandra Kruse rät: „Die oberste Maßgabe ist Vorsicht. Die Kärtchenhändler sind nicht zwingend unseriös, es gibt aber immer schwarze Schafe.“ Sie sagt: „Generell gilt: Werden Sie unter Druck gesetzt, sollten Sie die Finger davon lassen.“ Die Kärtchenhändler versuchen bei der Besichtigung des Autos oft, den Preis zu drücken, indem sie das Fahrzeug schlecht machen und Mängel deklarieren, die nicht da seien. Verbraucher und Verbraucherinnen sollten sich vorher ausführlich über den Restwert ihres Fahrzeugs informieren, rät die Verbraucherzentrale daher. Eine feste Preisvorstellung sei wichtig. Sowohl ADAC als auch Verbraucherzentrale betonen außerdem: Die Abmeldung des Fahrzeugs sollten Pkw-Halter unbedingt selbst übernehmen, auch wenn die Händler dies häufig anbieten. Und nicht zuletzt sollten sich Verkäufer und Verkäuferinnen bei „der rechtssicheren Gestaltung des Kaufvertrags von einem Rechtsanwalt beraten lassen“. Kruse empfiehlt den Musterkaufvertrag des ADAC. Ein Versuch von Stiftung Warentest aus dem Jahr 2016 zeigte: Die Kärtchenstecker sind nicht unbedingt unseriös und kaufen Gebrauchtwagen durchaus zu einem fairen Preis. Aber sie bauen teilweise Druck auf und bedienen sich verbaler Überrumpelungstaktik. Ein Tipp von Stiftung Warentest: Immer zu zweit mit dem Händler treffen.

Schwarzhandel im Kfz-Gewerbe – gefährlich oder nicht?

Joachim Czychy vom Kfz-Gewerbe Niedersachsen-Bremen vermutet hinter den Kärtchenhändlern in kleinem Stil agierende Kfz-Händler, die Schrottautos an- und verkaufen und dies nicht steuerlich geltend machen. „Wenn Sie keine Sachmangelhaftungsbestimmungen einhalten müssen, wenn sie keine Steuern zahlen, dann ist das sicherlich für den Einzelnen pro Geschäft lukrativ. Derjenige kann auch nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn das Auto nach einem Monat auseinanderbricht. Der wechselt sein Prepaidhandy und fertig“, sagt er.

Er hält diese Händlerinnen und Händler aber für keine große Bedrohung. „Der gesamte Automarkt ist relativ transparent geworden. Da muss man schon die entsprechenden Bestimmungen beachten, wenn man langfristig seriös mit Gebrauchtwagen handeln will“, sagt er. Den verhältnismäßig kleinen Schwarzhandel werde es zwar immer geben, der sei aber keine gefährliche Konkurrenz für anerkannte Betriebe.

Alles legal? Die „Kärtchenstecker“ geben an, dass es beim Verkauf ganz geregelte Verträge gebe. © Quelle: Andreas Söhn/dpa

„Die nerven uns schon seit 30 Jahren“

Hagen Hamm, Vorsitzender des Verbands deutscher Autoverwerter, sieht das anders. „Die nerven uns schon seit 30 Jahren“, schimpft er, auf die Kärtchenhändler angesprochen. „Das sind Leute, die rausgefunden haben, dass man Geld damit machen kann, wenn man die Dinger billig abkauft und irgendwohin verfrachten lässt, wo der Zustand egal ist. Die bringt man dann zum Hafen oder anderswo hin und stellt sie ab. Von da werden sie abgeholt und exportiert.“

Dieses Prozedere schade anerkannten Verwertungsbetrieben wie seinem, die sich an die Altfahrzeugverordnung hielten und stillgelegte Fahrzeuge im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ressourcenschonend verschrotten würden. Das sei kostenintensiver und damit wirtschaftlich weniger lukrativ als der billige Export. „Die Kärtchenstecker können aber machen, was sie wollen, weil sie nicht zurückverfolgbar sind. Das ist eine Sache, gegen die unser Verband seit Jahren ankämpft“, ärgert sich Hamm.

Wie exportierte Altfahrzeuge der Umwelt schaden

Das Exportgeschäft der dubiosen Privathändler geht nicht nur auf Kosten der Staatskasse und der gewerblichen Konkurrenz. Auch die Umwelt leidet darunter. „Wenn wir alte Autos nach Afrika exportieren, denken wir, das ist nicht mehr unser Problem“, sagt Hamm, der Inhaber eines Verwertungsbetriebs in Pinneberg ist. „Die Schadstoffe, die da abgegeben werden, betreffen uns aber genauso. Und dort bleiben die Autos oft einfach in der Landschaft stehen und werden nicht ordnungsgemäß verschrottet, weil die Mittel fehlen.“

Das Resultat sind massive Umweltschäden. Das Umweltbundesamt hat in einer 2022 veröffentlichten Studie herausgearbeitet, dass die Emissionen von Kältemittel und Öl durch illegal verwertete Altfahrzeuge allein in Deutschland Umweltkosten von 34 bis 41 Millionen Euro pro Jahr verursachen.

Fehlende Regulierung von Export in Nicht-EU-Länder

Warum wird diesem Treiben im Namen der Klimaschutzziele kein Riegel vorgeschoben? Ein Problem ist die unzureichende Regulierung und Kontrolle beim Export. Wird ein Fahrzeug als Gebrauchtwagen exportiert, sind keine abfallrechtlichen Genehmigungen nötig. Das Ergebnis: Tausende Altfahrzeuge, die rechtlich als Abfall gelten, werden zu „Gebrauchtwagen“ umgewidmet, verschifft und im Nicht-EU-Ausland umweltschädlich entsorgt oder sogar weiter gefahren. „Die Abgrenzung zu Altfahrzeugen ist oft fließend und teilweise schwierig vorzunehmen“, schreibt das Umweltbundesamt. Es fehlen rechtsverbindliche Maßgaben in den EU-Ländern.

Immer wieder stehen auch in Hannover abgemeldete Schrottautos am Straßenrand, die dort von KfZ-Ankäufern für Export-Händler zur Abholung abgestellt wurden. © Quelle: (Alexander Körner)

„Die Gesetze sind da, aber es wird nicht kontrolliert“

Hagen Hamm vom Verband deutscher Autoverwerter ist der Meinung, dass die fehlende Regulierung erfolgreicher Lobbyarbeit der Automobilbranche geschuldet ist. „Schon in den Neunzigerjahren hat man europaweit den Verwertungsnachweis eingeführt. Der wird aber kaum aktiv kontrolliert, weil bestimmte Gruppen wie Zulieferer kein Interesse daran haben“, sagt er. Eigentlich soll der letzte Halter eines stillgelegten Fahrzeugs so lange Steuern und Versicherungen zahlen, bis er den Verwertungsnachweis eines zertifizierten Demontagebetriebs vorlegt. „Die Gesetze sind da, aber es wird nicht kontrolliert“, sagt er.

Dass alle Kärtchenstecker die angekauften Fahrzeuge illegaler Verwertung zuführen, lässt sich kaum unterstellen. Teilweise handelt es sich nur um aggressives Guerillamarketing anerkannter Betriebe. Spricht man mit den Händlern, beteuern sie, dass sie legal exportieren. Doch auch das Umweltbundesamt stellte in seiner Studie fest, dass die Werbung mit Visitenkarten ein „besonders relevanter Akquiseweg“ für nicht anerkannte Demontagebetriebe sei. Ob Ibrahim und sein Kollege wirklich vorschriftsmäßig handeln, ist nicht bekannt und ließ sich nicht abschließend überprüfen. Fest steht aber auch: Die aufdringliche Werbung mit den Visitenkarten ist nicht selten Teil eines schmutzigen Geschäfts.