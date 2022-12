﻿Wohnen auf dem Bumke-Gelände braucht den sozialen Mix

Der städtebauliche Vertrag, mit dem die Stadt Hannover Vorgaben für die Wohnbebauung auf dem Bumke-Gelände in der Nordstadt macht, lässt einiges offen. Aktivisten und Bezirksrat sollten deshalb am Ball bleiben, meint Bärbel Hilbig.

Das ehemalige Gebäude des Sanitärgroßhandels Bumke ist längst abgerissen: Das Wohnungsbauunternehmen Gerlach will auf dem Gelände am Engelbosteler Damm 145 Wohnungen errichten.

Hannover. Viele Nordstädter haben sich intensiv mit dem neuen Baugebiet mitten in ihrem Stadtteil beschäftigt. Rund 145 Wohnungen und dazu noch etwas Gewerbe sollen am Engelbosteler Damm da entstehen, wo der Sanitärgroßhandel Bumke über viele Jahrzehnte sein weitläufiges Firmenareal hatte. Das Thema ist sensibel, denn auch in der Nordstadt steigen die Mieten und Mietshäuser werden in Eigentumswohnungen umgewandelt. Der Wunsch ist generell groß, dass sich auch weiterhin Menschen mit unterschiedlich großem Einkommen das Leben im Viertel leisten können. Das zeigt sich daran, wie viele Bürger sich an den Diskussionen um das Bauareal beteiligen, wie viele Vorschläge und Einwände sie formuliert haben.

Die beharrlichen Nachfragen haben einiges bewirkt, das nun womöglich doch wieder infrage steht. Wird es tatsächlich 45 Prozent geförderten Wohnraum mit gedeckelten Mieten auf dem Gelände geben, wie zunächst angekündigt war? Von den gesamten Wohneinheiten sollten 16,5 Prozent Sozialwohnungen im eigentlichen Sinne sein, für die die Stadt das Belegrecht ausübt. Nun steht im Raum, dass es im Mix von Miete und Eigentum, gefördertem und freiem Wohnraum Verschiebungen gibt. Für Bezirksrat und engagierte Bürger wird das Anlass für kritische Fragen sein.