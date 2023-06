﻿In Hannover steigen die Wohnnebenkosten bundesweit am stärksten

Hannover. In keiner Landeshauptstadt in Deutschland sind die Wohnnebenkosten in den vergangenen sieben Jahren so stark gestiegen wie in Hannover. Nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler musste ein Dreipersonenhaushalt im Jahr 2023 mit Nebenkosten in Höhe von 2119 Euro rechnen. Das seien 39 Euro mehr als im Vorjahr und 357 Euro mehr als noch 2016. Damit ist Hannover derzeit die fünftteuerste Stadt im Ranking des Steuerzahlerbundes. Die teuerste Hauptstadt ist Berlin (West), die günstigste ist Erfurt.

Michael Stöckel (64) aus Döhren etwa muss für seine 89-Quadratmeter-Wohnung mehr als 4500 Euro Nebenkosten (inklusive Heizung) zahlen; 385 Euro mehr als 2022. Allein für die Müllentsorgung mussten er und seine Frau im Jahr 614 Euro berappen, für die Niederschlagswassergebühren 130 Euro. „Dafür ist die Kommune verantwortlich. In anderen Städten zahlt man doch auch weniger, das müsste doch auch in Hannover funktionieren“, sagte Stöckel.

Spitzenplatz bei Abfallgebühren

Bei seinem aktuellen Ranking hat der Bund der Steuerzahler die Belastung der Wohnnebenkosten für einen Dreipersonenhaushalt in einem Einfamilienhaus in städtischer Randlage (zweigeschossig; mit 120 Quadratmeter Wohn- und 300 Quadratmeter Grundstücksfläche) ermittelt und dabei unter anderem die Trinkwasserpreise, die Schmutzwasser-, Niederschlagswasser- und Abfallgebühren sowie die Grundsteuer berücksichtigt. Strom und Heizkosten sind in diesem Vergleich nicht einbezogen.

Bei den Abfallgebühren (Bio- und Restmülltonne; je 60 Liter bei wöchentlicher Leerung) nimmt Hannover nach dem Ranking schon seit 2016 den Spitzenplatz ein. Mit nunmehr 402 Euro müsse der Musterhaushalt knapp 100 Euro mehr aufwenden als noch 2016. „Der Entsorger Aha muss diese Entwicklung dringend in den Griff bekommen“, fordert der Steuerzahlerbund. Von Aha hieß es dazu, dass die Leistungen für das Gesamtgebiet der Region Hannover mit urbanen und ländlichen Bereichen nicht mit der Abfuhr der übrigen Groß- und Kleinstädte verglichen werden könnten.

„Der Entsorger Aha muss diese Entwicklung dringend in den Griff bekommen“: Bei den Abfallgebühren nimmt Hannover nach dem Ranking schon seit 2016 den Spitzenplatz ein. © Quelle: Katrin Kutter

Grundsteuer wird weiter angehoben

Mit 621 Euro muss der Musterhaushalt in Hannover überdurchschnittlich hohe Grundsteuer zahlen (Durchschnitt: 569 Euro). Die für 2024 geplante Anhebung des Grundsteuerhebesatzes um 100 Prozentpunkte würde demnach eine Verteuerung um rund 103 Euro nach sich ziehen.

Die Stadt verwies darauf, dass der Haushalt mit stark steigenden Kosten belastet sei und ein weiteres Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden müsse. „Um das Konsolidierungsziel zu erreichen, müssen neben Einsparungen auch Ertragssteigerungen erzielt werden“, sagte Stadtsprecher Dennis Dix. Für das Jahr 2024 sei daher eine Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B auf 700 Prozent beschlossen worden.

Hohe Kosten auch beim Wasserverbrauch

Bei einem durchschnittlichen Trinkwasserverbrauch (132 Kubikmeter/Jahr) rangiert Hannover mit 434 Euro (+26,40 Euro gegenüber dem Vorjahr) inzwischen auf dem viertteuersten Platz. Enercity betonte, dass Hannover unter den 50 deutschen Großstädten im Mittelwert liege, bei den Singlehaushalten 20 Prozent unter dem Durchschnitt.

Für die Schmutzwasserentsorgung (132 Kubikmeter/Jahr) werden durchschnittlich 327 Euro fällig. Hannover nimmt mit 338 Euro den fünftteuersten Platz ein. In Hannover zahlt der Musterhaushalt (130 Quadratmeter voll versiegelte Fläche) Niederschlagswassergebühren von 104 Euro und liegt damit unter dem Durchschnitt aller Hauptstädte (127 Euro).

Die Kalkulation der Gebührensätze erfolge bei der Stadtentwässerung für drei Jahre, hieß es von der Stadt Hannover dazu. Das Gebührenaufkommen solle die Kosten der jeweiligen Einrichtungen decken, jedoch nicht übersteigen.

