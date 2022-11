﻿Oberricklingen: Neue Wohnungen an Springer Straße werden nur mit erneuerbaren Energien versorgt

Richtfest in der Springer Straße 10: Bezirksbürgermeister Andreas Markurth (links) und Rainer Detjen vom Spar- und Bauverein schauen sich den Rohbau an.

Hannover. Warmwasser und Heizung ganz ohne fossile Brennstoffe: Das wird in einem neuen Mehrfamilienhaus in Oberricklingen zur Realität. Bauherr ist der Spar- und Bauverein. Das Haus an der Springer Straße werte den gesamten Stadtteil Oberricklingen auf, sagte Bezirksbürgermeister Andreas Markurth beim Richtfest. Auf einer Fläche von 1.215 Quadratmetern entsteht ein sogenanntes Effizienzhaus mit dem KfW Standard 40 EE. „EE steht für erneuerbare Energien. Das Gebäude wird also nicht mehr mit fossilen Energien versorgt“, sagte der Vorstand des Spar- und Bauvereins, Udo Frommann.

Wärme durch Solarthermie und Wärmepumpe

Konkret soll ungefähr von April bis Oktober, je nach Wetterlage, die Wärmeversorgung durch Solarthermie gewährleistet werden. Über eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach wird das Wasser erhitzt und in einen 80 Kubikmeter großen Tank im Boden unterhalb des Hauses geleitet. Dieser garantiert dann für die Bewohnerinnen und Bewohner Warmwasser und Heizung in den wärmeren Monaten des Jahres. In den kalten Monaten kommt eine Wärmepumpe zum Einsatz, die Luft ansaugt, komprimiert und in Wärme umwandelt. „Wir bespielen das ausschließlich mit der Natur“, sagt Frommann.

„Wir bespielen das ausschließlich mit der Natur“: Rainer Detjen (links) und Udo Frommann vom Spar- und Bauverein vor dem Rohbau an der Springer Straße 10. © Quelle: Marie-Theres Bauer

Geringere Nebenkosten für Mieterinnen und Mieter

Die Gesamtkosten des Bauprojektes belaufen sich auf rund 4,7 Millionen Euro. Die Investitionskosten seien deutlich teurer, als bei einem Gebäude mit einer Gasheizung, sagt Rainer Detjen, Vorstandsmitglied des Spar- und Bauvereins. „Aber man ist natürlich völlig unabhängig von Gaslieferungen und von fossilen Brennstoffen generell.“ Außerdem komme es den Bewohnerinnen und Bewohnern zugute: „Die Mieter, die hier wohnen werden, sind nicht abhängig von den volatilen Marktpreisen und haben durch die Wärmeversorgung viel geringere Nebenkosten“, sagt Frommann. Der Mietpreis pro Quadratmeter werde zwischen 10 und 11 Euro liegen, abhängig von der Baukostenentwicklung.

Insgesamt sollen fünf Dreizimmerwohnungen und sechs Zweizimmerwohnungen entstehen, eine davon rollstuhlgerecht. Wenn alles nach Plan läuft, können die zukünftigen Mieterinnen und Mieter ab Oktober 2023 einziehen. Die Wohnungen sind schon jetzt begehrt: Auf der Warteliste stehen laut Detjen bereits 150 Interessentinnen und Interessenten.

Weitere Bauprojekte des Spar- und Bauvereines sind bereits in Planung. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sollen 29 weitere energieeffiziente Wohnungen entstehen.

Von Marie-Theres Bauer