﻿Wohnungsbrand in Linden-Nord: Ursache war wohl eine Kerze

Nach dem Wohnungsbrand in Linden-Nord, bei dem ein 85-Jähriger ums Leben kam, steht nun die Brandursache fest: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover verursachte offenbar eine Kerze das Feuer an der Comeniusstraße.

Hannover. Eine Kerze hat offenbar den Brand in Linden-Nord verursacht: Am vergangenen Sonnabend konnten Feuerwehrleute einen 85-Jährigen nur noch tot aus seiner Wohnung an der Comeniusstraße bergen. Die übrigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt.