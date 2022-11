Ortsrat Rethen will Dismer’sche Scheune mehrheitlich erhalten

Sollte die Dismer’sche Scheune in Rethen komplett abgerissen werden, wie es die Stadtverwaltung Laatzen vorschlägt – oder zumindest in Teilen erhalten werden? Darüber, was nötig und möglich ist, gehen die Meinungen auseinander.