﻿„Der Ton ist unerträglich rau geworden“: Ex-Minister Wolfgang Jüttner im Interview

Unerträgliches Diskursklima, westliche Waffenlieferungen an die Ukraine und grüne Militärexpertise: Im Interview blickt Sozialdemokrat Wolfgang Jüttner mit Verwunderung auf die aktuelle politische Lage. Der frühere Umweltminister und Oppositionsführer im Landtag wird am Dienstag 75 Jahre alt.

„Politik war schon immer mühsam und hat zu Unrecht ein schlechtes Image gehabt“: Wolfgang Jüttner feiert am 21. März seinen 75. Geburtstag – und blickt auf mehr als 50 Jahre in der Politik zurück.

Hannover. Seit 2013 sitzt mit Stephan Weil ein Sozialdemokrat in Niedersachsens Staatskanzlei, doch in den zehn Jahren davor durchlebte die SPD schwierigere Zeiten. Wolfgang Jüttner war damals Fraktionschef und Oppositionsführer im Landtag und bekannt für seinen besonnenen Politik- und auch Führungsstil. Kurz vor seinem 75. Geburtstag am 21. März blickt er auf die aktuelle Lage in der Politik.

Herr Jüttner, Sie sind drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geboren und werden jetzt 75. Wie finden Sie, dass Deutschland geradezu enthusiastisch über Leoparden, Marder und Geparden debattiert?

Als Leutnant der Reserve bin ich jedenfalls kein Pazifist, aber doch schwer beeindruckt von der grandiosen Kenntnis von Politikern, auch aus dem linken Lager, über Waffentypen und ihre Wirkungsweisen. Schnell dazugelernt!

„Ein Land wie Russland kann nicht besiegt werden“

Das klingt ironisch…

Das ist auch ironisch (lacht). Nehmen wir etwa als Beispiel den Grünen Anton Hofreiter. Mich wundert schon die Begeisterung, mit der sich namhafte Grüne zu Militärexperten machen und die Komplexität dieses ungeheuren Angriffskrieges auf die Frage reduzieren, wie viele Panzer man braucht, um die Russen zu bezwingen. Es wird suggeriert, dass Russland besiegt werden kann. Dabei sagt jeder Militärexperte, dass ein Land wie Russland nicht besiegt werden kann. Richtig ist meines Erachtens, wenn man sagt: Die Ukraine darf nicht verlieren. Sie kann aber nicht gewinnen.

Frühe Jahre: Wolfgang Jüttner wurde 1973 Vorsitzender der Jusos im Bezirk Hannover. © Quelle: Gerhard Stoletzki

Können Sie mir das erklären?

Wenn Sie die Geschichte der letzten Jahrzehnte und ihrer Auseinandersetzungen sehen, dann war es immer so, dass eine Nuklearmacht wie die USA oder auch die Sowjetunion sich immer zurückgezogen hat, wenn es schlecht lief in einer militärischen Auseinandersetzung. Das war in Afghanistan so, erst die Sowjetunion, dann das westliche Bündnis. Aber auch im Irak oder in Vietnam, wo sich die USA zurückgezogen haben. Da ist es töricht, wenn heute sogar von der deutschen Außenministerin suggeriert wird, man könne Russland besiegen.

„Politik darf sich nicht auf eine militärische Option reduzieren“

Aber was ist jetzt zu tun?

Ich finde es richtig, dass der Westen der Ukraine Waffen liefert, denn Russland ist ganz klar der Aggressor in diesem Krieg. Aber gleichzeitig darf sich eine politische Strategie, diesen schlimmen Krieg zu beenden, nicht auf eine militärische Option reduzieren. Vielleicht sollte man den alten Clausewitz zu Rate ziehen, der da sagte: Vor dem ersten Schritt bedenke den letzten. Diese Maxime haben viele leider nicht im Kopf. Man muss bei allen Auseinandersetzungen immer die gegenseitigen Interessen bedenken. Bei Russland ist es eine Art imperialer Phantomschmerz. Putin hat stets das Zerfallen des Sowjetreiches als großen Fehler bezeichnet, was rückgängig zu machen ist. Das dürfen wir uns nicht zu eigen machen. Aber die Aufrechterhaltung der internationalen Stabilität ist schon ein Thema: Schon länger sehen sich die Russen von der Nato eingekreist. Die USA engagieren sich auch aus geopolitischen Gründen in und für die Ukraine. Sie wollen die Russen, ihren alten historischen Gegner, möglichst kleinhalten. Aber sie wollen sich eigentlich stärker um den pazifischen Raum kümmern – in China sehen sie den Hauptgegner der Zukunft.

Amtswechsel: Der scheidende SPD-Bezirksvorsitzende Wolfgang Jüttner im Oktober 2009 mit seinem Nachfolger im Amt, Stefan Schostok. © Quelle: Jochen Lübke

Was heißt das?

Im Grunde müsste jetzt die Stunde der Geheimdiplomatie schlagen, wie es der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, kürzlich meinte. Die Formel, man unterstütze die Ukraine, solange es nötig sei, hilft dabei wenig, weil sich jeder etwas anderes darunter vorstellt. Der Ukraine-Präsident Selenski will, dass Russland ganz aus seinem Land gedrängt wird, also auch von der Krim. Doch das halte ich, bei aller Sympathie für das angegriffene Land, für unrealistisch. Wenn die Region auf Dauer befriedet werden soll, muss es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine und für Russland gehen. Naheliegend: Rückzug der russischen Truppen gegen Neutralität der Ukraine, moralisch sicher alles leicht zu kritisieren, aber wie viele Menschen sollen in diesem Krieg noch ihr Leben verlieren?

Einer der Letzten, der im Westen Putin noch die Stange zu halten scheint, ist Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Ihre Karriere als langjähriger Chef des SPD-Bezirks Hannover und Landesparteichef war eng mit Schröder verbunden, dessen Kritiker sie oft waren. „Euch mach‘ ich fertig“, hat er Ihnen einst am Rande eines Parteitags angedroht …

Er war hart im Geben. Aber ich wusste, dass er uns nicht fertigmachen konnte. Insofern habe ich so etwas gelassen gesehen.

Handschlag: 1993 wurde Wolfgang Jüttner zum Vorsitzenden des Bezirks Hannover gewählt – und vom damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder beglückwünscht. © Quelle: Novum

„Schröder lässt sich ungern drängeln“

Empfinden Sie heute für Schröder, der wegen seiner früheren Putin-Nähe völlig isoliert ist, so etwas wie Mitleid?

Von all den Bemühungen, ihn aus der Partei auszuschließen, halte ich gar nichts. Eine überflüssige Debatte. Manches ist auch kleinkariert, etwa wenn in Cuxhaven eine Ehrung zurückgezogen wurde, von der man schon die Urkunde nicht mehr finden konnte. Das wird ihm nicht gerecht. Sicherlich hätte sich Schröder mit einem frühen klaren Wort gegen den Aggressionskrieg selbst einen Gefallen getan. Hat nicht sollen sein. Aber es gibt einen bestimmenden Charakterzug Gerhard Schröders: Er lässt sich ungern drängeln. Das führt nur zu mehr Eckigkeit. Er muss selbst wissen, was er tut und lebt sein Leben. Ich lebe meines.

Sie sind 2008 gegen Ministerpräsident Christian Wulff angetreten und haben verloren. War das ein einschneidendes oder erwartbares Ergebnis?

Eher erwartbar. Leider hat so mancher an der Seite gestanden und nach dem Motto der teilnehmenden Beobachtung gemeint: Lass den man mal wahlkämpfen. Gewinnen können wir eh nicht. Das war nicht nur schön. Aber einen Ministerpräsident, der keinen erkennbar großen Fehler gemacht hat, nach nur einer Wahlperiode aus dem Amt zu jagen, ist auch schwierig. Immerhin war dieser Wahlkampf die zeitlich intensivste Periode in meinem Leben. Hinterher ist man traurig, schüttelt sich einmal und macht weiter.

Zur Person Wolfgang Jüttner wurde am 21. März 1948 in Lüdersfeld im Landkreis Schaumburg geboren. Nach seinem Abitur an der Goetheschule in Hannover studierte er Lehramt und arbeitete unter anderem als Lehrer an der IGS Langenhagen und später in Springe als Dozent an der Heimvolkshochschule. 1970 wurde Jüttner Sozialdemokrat. In der Partei sollte er im Laufe der nächsten Jahrzehnte viele Ämter bekleiden, die ihn zu einer der prägenden Figuren der Niedersachsen-SPD machten. So wurde Jüttner unter anderem 1987 Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Hannover, 1993 dann Vorsitzender des SPD-Bezirks Hannover und von 2003 bis 2005 Vorsitzender der Landespartei. Von 1998 bis 2003 war Jüttner Umweltminister des Landes Niedersachsen und ab 2005 Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Das Amt gab er 2010 an Stefan Schostok ab und kandidierte 2013 zudem nicht mehr für den Landtag, dem er seit 1986 ununterbrochen angehört hatte.

Sie haben in Ihrer Zeit als niedersächsischer Umweltminister ein Lager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll genehmigt, das nach mehr als 20 Jahren immer noch nicht in Betrieb ist: Schacht Konrad bei Salzgitter. Ist der genehmigte, aber längst noch nicht bezogene Atomschacht Konrad nicht auch ein Paradebeispiel deutscher Verdrängungspolitik?

Das waren spannende Zeiten für mich, denn ich habe als Umweltminister den deutschen Atomausstieg mitverhandelt. Aber es sind in der gesamten Energiepolitik danach gravierende Fehler gemacht worden. Wir, die SPD mit den Grünen, haben damals einen konkreten Atomausstiegsplan beschlossen und umgesetzt. Dann kamen Kanzlerin Merkel und die Liberalen und haben alles wieder rückgängig gemacht, Laufzeiten sogar verlängert. Dann kam Fukushima und der schnellere Ausstieg. Bei den Erneuerbaren dasselbe Chaos. Als ich ausschied als Umweltminister 2003, waren wir in der Solarwirtschaft Weltmarktführer. Auch in der Windenergie. Das ist in den Merkel-Jahren alles weggebrochen. China hat gern übernommen. Wenn man damals früher aus der Kernkraft raus wäre und die Erneuerbaren kräftig aufgebaut hätte, stünden wir jetzt nicht vor dem Energiedilemma, das sich auftut. Ich bin sehr skeptisch, ob die Energiewende tatsächlich gelingen kann. Nicht, weil die Regierung sich nicht abmühte, sondern weil man die Karre schon früher in den Dreck gefahren hat.

Traditionell: Beim Schützenfest Hannover applaudiert Wolfgang Jüttner mit Herbert Schmalstieg (links) und Stephan Weil (rechts) den soeben geehrten Stadtkönigen. © Quelle: Michael Thomas

„Deutschland verliert seinen Ruf als effizientes Land“

Das Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven hat man in nur einem Jahr ans Netz gebracht, das Wunder von Wilhelmshaven. Wäre eine so kurze Genehmigungszeit nicht ein Vorbild für ganz Deutschland?

Es ist schlimm, wie lange Verwaltungsverfahren für alle möglichen Projekte dauern. Deutschland verliert seinen Ruf als effizientes und hochwirksames Land. Man müsste die Verfahren gehörig straffen, um das Land wieder zukunftsfähig zu machen. Das muss nicht einmal zulasten von Beteiligung gehen.

Wenn Sie zurückblicken auf mehr als 50-jähriges politisches Engagement: Was hat sich verändert?

Politik war schon immer mühsam und hat zu Unrecht ein schlechtes Image gehabt. Dennoch habe ich sie immer gern betrieben. Aber der Ton hat sich durch die gar nicht mehr so neuen sozialen Medien dramatisch verschärft und ist unerträglich rau geworden. Es gibt kaum eine Möglichkeit, sich einmal zurückzuziehen, um in Ruhe einen vernünftigen Gedanken zu entwickeln. Das Diskursklima ist unerträglich geworden. Alles wird blitzschnell beurteilt und verrissen in der veröffentlichten Meinung im Netz.

„Das Ich-Ich-Ich-Prinzip regiert durch“

Haben Sie eine Ahnung, woran das liegt?

Jeder kann heute alles machen, und jeder macht was für sich. Das Prinzip Ich, Ich, Ich herrscht vor – und regiert durch. Es hat auch früher scharfe Auseinandersetzungen gegeben, aber durchaus Respekt vor der Integrität des Gegenübers. Der ist heute weg. Die Leute werden heute schnell persönlich niedergemacht. Zudem gibt es kaum noch inhaltliche, programmatische Auseinandersetzungen. Dafür Moral in Masse! Moral ist zwar wichtig, aber es gibt einen schönen Satz von Karl Marx: Wenn Idee und Interesse kollidieren, blamiert sich immer die Idee. Das ist auch mit der Moral so. Sie bleibt auf der Strecke, wenn die Interessen auf den Plan treten. Im großen Politischen wie im kleinen Privaten.

Seit zehn Jahren regiert Ihr Parteifreund Stephan Weil in Niedersachsen. Was macht seinen Erfolg aus: seine Berechenbarkeit oder die bodenlose Angst der Niedersachsen vor etwas Neuem?

Ich denke, ein großes Maß an Bodenhaftung und an Klarheit. Sie sehen es auch am neuen Verteidigungsminister: kaum im neuen Amt und schon ein Medienstar.