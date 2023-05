﻿Wühlmäuse, Zünsler und Pilze bedrohen Herrenhäuser Gärten

Gerade blühen in den Herrenhäuser Gärten und dem Berggarten die Pflanzen, die Bäume treiben aus, der Buchsbaum ergrünt, da melden sich auch schon die Schädlinge. Dabei gilt: Was dem Buchsbaum der Pilz, ist der Tulpe die Wühlmaus.

Hannover. In diesen Zeiten möchte man nicht zwingend ein Buchsbaum sein. Gleich von drei Seiten wird die wichtigste Pflanze im barocken Garten angegriffen: Die Klimakrise bringt zu viel Sonne oder zu viel Starkregen, der Zünsler – beziehungsweise die Raupen dieses Schmetterlings – frisst sich fett an ihm. Am schlimmsten aber wütet Cylindrocladium buxicola, ein fieser Pilz. „Vom Zünsler stirbt der Buchsbaum nicht, aber vom Pilz“, erklärt Anke Seegers, Direktorin der Herrenhäuser Gärten. „Wir suchen eine Sorte Buchsbaum, die pilzresistent ist, denn den Zünsler kriegen wir irgendwann zum Beispiel mit Verwirrtechniken in den Griff.“