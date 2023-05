Die Bewohner aus Wülferode lassen nicht locker: Seit Jahren fordern sie eine Beleuchtung für den kombinierten Fuß-Radweg entlang der L388, der ihren Stadtteil an den Rest Hannovers anbindet. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.

Wülferode. Eine Beleuchtung entlang der L388, die den Stadtteil Wülferode an den Rest von Hannover anbindet, fordern die Bewohner Wülferodes seit vielen Jahren – vergeblich. In ihrem Bemühen darum lassen sie dennoch nicht nach: In der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksrates Kirchrode-Bemerode-Wülferode haben Lutz Wohlers und Michael Senst von der Bürgergemeinschaft Wülferode der Stadt nun eine Liste mit rund 300 Unterschriften übergeben, mit der die Bürgerschaft ihre Forderung nach einer Straßenbeleuchtung entlang des kombinierten Fuß-Radweges Nachdruck verleihen möchte. Rund 300 Unterschriften – das sind immerhin etwa ein Drittel der Bewohner Wülferodes.