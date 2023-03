﻿Wunderlauch aus der Eilenriede kommt jetzt auch als Nahrungsmittel auf den Tisch

Der aus dem Kaukasus eingeschleppte Wunderlauch vermehrt sich in Hannovers Stadtwald rasant und verdrängt Frühblüher aus der Eilenriede. Das wuchernde Kraut ist zwar ein Ärgernis für die Stadt – doch was viele nicht wissen: Aus der knoblauchähnlichen Pflanze lässt sich sogar Pesto machen.

Hannover. Der ursprünglich aus dem Kaukasus eingeschleppte Wunderlauch macht sich in Hannovers Stadtwald Eilenriede weiter mächtig breit – und verdrängt heimische Frühblüher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Pflanze, die auch Seltsamer Lauch oder Berliner Knoblauch genannt wird, ist bereits Ende Februar ausgetrieben und die kleinen grünen Büschel mittlerweile deutlich im Wald zu sehen. In der Eilenriede bildet der stark nach Knoblauch duftende Lauch mittlerweile große Pflanzenteppiche.

Pflanzen werden per Hand rausgezogen und entsorgt

Die Stadt Hannover geht seit Jahren gegen die Ausbreitung vor – denn das Kraut verdrängt Buschwindröschen, Lerchensporn und das gelb blühende Scharbockskraut. Bei der Bekämpfung werden die Pflanzen per Hand samt Wurzeln herausgezogen und entsorgt. Das müsse passieren, „bevor die Brutzwiebeln reif sind und verteilt werden“, erklärt Stadtsprecher Dennis Dix. In den nächsten Wochen hat der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün wieder Bekämpfungsmaßnahmen geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kraut breitet sich immer weiter aus: Wunderlauch wuchert im Frühjahr an vielen Stellen in der Eilenriede. © Quelle: Samantha Franson (Archiv)

In manchen Abschnitten der Eilenriede – wie im vorderen Bereich – ist die Ausbreitung des nach Knoblauch duftenden Lauchs nicht mehr aufzuhalten. Eine Bekämpfung mache dort keinen Sinn mehr. Die Stadt gehe nur noch dort dagegen an, „wo eine flächige Verbreitung noch verhindert werden kann“, sagt der Stadtsprecher.

Hoher Wert als Nahrungsmittel

Doch während die Pflanze ein Ärgernis für die Stadt ist – so wird sein Wert als Nahrungsmittel mittlerweile auch in Hannover geschätzt. Er kommt immer häufiger in der Küche zum Einsatz und wird dafür in der Eilenriede gesammelt. In haushaltsüblichen Mengen sei das Sammeln wie bei essbaren Pilzen ohne eine Genehmigung der Stadtverwaltung möglich, erklärt Dix. Wie viele Menschen mittlerweile das Kraut in der Eilenriede sammeln, ist unklar.

Geruch und Geschmack des Wunderlauchs rühren von ätherischen Ölen und dem von Knoblauch bekannten schwefelhaltigen Allicin her. Wunderlauch enthalte zudem Vitamin C sowie entzündungshemmende und antibakterielle Flavonoide, wirbt der Naturschutzbund auf seiner Seite. Am schmackhaftesten sei der Wunderlauch dabei vor der Blüte. „Die Blätter sind recht zart, ausdauerndes Erhitzen vertragen sie schlecht. Sie kommen daher bevorzugt in der kalten Küche zum Einsatz“, so der Nabu weiter.

Klassische Speisen seien Pestos, bei denen der Lauch püriert und dann mit Öl sowie meist auch mit Nüssen zu einer Masse gemischt werde. Gut mache sich Wunderlauch kleingeschnitten in Frischkäsezubereitungen oder in Kräuterbutter. Ein fein-würziges Pesto aus Wunderlauch passt wunderbar zu Pasta, Salaten oder als Aufstrich beziehungsweise als Dip zu Brot und Gemüse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rezept: Wunderlauch-Pesto

Für etwa 400 g Pesto werden folgende Zutaten benötigt: 200 g frische Wunderlauchblätter 130 ml Pflanzenöl, am besten ein geschmacksarmes wie Sonnenblumen- oder Rapsöl 50 g Nüsse wie Mandeln, Walnüsse oder auch Sonnenblumenkerne ½ TL Salz optional etwas Parmesan.

Schmackhaft: Ein Pesto aus Wunderlauch ähnelt äußerlich und geschmacklich dem aus Bärlauch. © Quelle: Schulze (Archiv)

So geht es: Wunderlauch waschen, abtrocknen und grob zerkleinern. Die Hälfte des Lauchs, Nüsse, Salz, Öl und Parmesan in einen Standmixer geben. Alternativ kann auch ein Pürierstab verwendet werden. Die Masse etwas zerkleinern. Dann den Rest hinzugeben und weiter mixen, bis eine homogene Masse entsteht. In saubere Gläser abfüllen, beschriften und verschließen. Achtung: Durch die Zugabe von Parmesan verkürzt sich die Haltbarkeit enorm. Für eine möglichst lange Haltbarkeit ist es empfehlenswert, den Parmesan erst bei Verwendung frisch über das Gericht zu geben.

Weitere Rezepte für Wunderlauch gibt es etwa bei smarticular – einfach nachhaltiger leben.