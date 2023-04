﻿Hannover: Zahl der E-Autos wächst schneller als die Lademöglichkeiten

Die Elektromobilität legt stark zu, doch die Lücke zwischen E-Autos und der Zahl öffentlicher Lademöglichkeiten ist in Niedersachsen und der Region Hannover größer geworden. Der Energieversorger Enercity will die Zahl der Lademöglichkeiten deutlich erhöhen.

Hannover. Niedersachsenweit hat Hannover in Sachen Elektromobilität die Nase vorn: Die Landeshauptstadt hat die meisten reinen E-Autos. Und das Angebot an öffentlichen Lademöglichkeiten ist im Großstadtvergleich spitze.

Allerdings klafft eine große Lücke zwischen der Zunahme der Fahrzeugzahl und der Zunahme an öffentlichen Lademöglichkeiten. Der Energieversorger Enercity arbeitet daran, das mittelfristig besser zu gestalten.

Für die gesamte „Kennzeichen-H-Region“ legte die Zahl der „reinen Stromer“ laut einer Auswertung des Kfz-Landesverbands um 64 Prozent von 7773 auf 12.734 zu. Auf Platz zwei im Niedersachsenvergleich liegt demnach Braunschweig mit 7377 reinen E-Pkw (Vorjahr: 4823, plus 53 Prozent). Einen extremen Sprung legte Osnabrück-Stadt mit zum Jahresanfang 5092 reinen E-Pkw hin – fast eine Vervierfachung (Vorjahr: 1346).

Kfz-Verband: Nadelöhr Ladeinfrastruktur?

Laut Karl-Heinz Bley, Präsident des Kfz-Landesverbandes, habe die Elektromobilität in Niedersachsen damit „ein beeindruckendes Tempo vorgelegt“, was allerdings „für die Ladeinfrastruktur nicht behauptet werden“ könne. Die Lücke: Während die Ladepunktzahl laut Statistik landesweit um 33 Prozent gewachsen ist, hat die E-Pkw-Flotte insgesamt 53 Prozent zugelegt.

E-Autos in Land, Stadt und Region Insgesamt ist die Zahl der reinen E-Autos in Niedersachsen laut dem Kfz-Landesverband im Vorjahr um etwas mehr als 39.000 auf nicht ganz 107.000 gestiegen (rund 58 Prozent), die Zahl der Ladepunkte habe um knapp 2100 auf 8348 zugelegt (33 Prozent). Laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) waren zum Jahresbeginn allein in der Stadt Hannover 5408 reine E-Autos angemeldet – ein Jahr zuvor waren es 3021. Damit gab es einen Sprung um fast 80 Prozent und ist Hannover landesweit Spitzenreiter. Dazu kommen 4921 Plug-In-Hybride (Kombination Verbrenner- mit Elektromotor und Ladesteckdose). Deren Zahl legte mit knapp 1600 um 48 Prozent zu. Der Bestand an Plug-In-Hybriden hat sich in der Region Hannover laut dem Kfz-Verband im vergangenen Jahr auf mehr als 14.400 mehr als verdoppelt. Auch hier liegt die Landeshauptstadt selbst mit 4921 solcher Plug-In-Autos zu Jahresanfang landesweit vor Braunschweig mit rund 3200 Plug-in-Hybriden.rahü

Die Zahlen von Kraftfahrtbundesamt und Bundesnetzagentur zeigten, dass „die Ladeinfrastruktur zum Nadelöhr der Elektromobilität werden könnte“. Allerdings erwartet Bley, dass die Fahrzeugzahlen nicht mehr so zulegen werden wie vergangenes Jahr: Die staatliche Förderung sei gekürzt, die für Plug-In-Hybride (Verbrennermotor unterstützt von einem Elektromotor, dessen Akkus per Kabel aufladbar sind) ganz gestrichen. Da das absehbar war, habe es bei den Zulassungen für Stromer eine „Jahresendrallye“ gegeben.

Extrem unterschiedliches Wachstum

In der Region Hannover sieht diese Lücke zwischen Fahrzeugzahl und öffentlichen Lademöglichkeiten so aus: Die Zahl der Ladepunkte ist laut Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr um 121 auf 1465 gestiegen (darunter 176 Schnellladepunkte). Damit legten die Lademöglichkeiten hier um 10 Prozent zu.

Demgegenüber steht ein E-Fahrzeugbestand von fast 27.000 E-Fahrzeugen mit dem „H“ am Anfang des Kennzeichens, inklusive der Plug-In-Hybride. Deren Zahl hatte sich in der Region auf rund 14430 mehr als verdoppelt, ist mithin fünf Mal so schnell gewachsen wie die Zahl öffentlicher Lademöglichkeiten.

Damit kommen derzeit etwa 18 E-Autos mit Hannover-Kennzeichen auf einen öffentlichen Ladepunkt. E-Fahrzeuge mit anderen amtlichen Kennzeichen (Berufsverkehr, Touristen) sind da nicht mit eingerechnet.

Kraftspender: Ladesäule von Enercity in Hannover. © Quelle: Christian Behrens

Enercity arbeitet an der Lücke

Diese regionale E-Mobilitäts-Lücke kleiner zu machen, ist vorwiegend Aufgabe des hannoverschen Energieversorgers Enercity. Das Unternehmen ist beim Ausbau der Ladeinfrastruktur sehr aktiv.

Insgesamt seien allein im heimischen Netzgebiet schon rund 3000 Ladepunkte installiert worden, davon öffentlich zugänglich etwa 550, was eine Verzehnfachung binnen vier Jahren gewesen sei. Geplant ist ein starkes Wachstum: Bis im Jahr 2026 soll die Ladepunktzahl im Netzgebiet auf 1300 erhöht werden. Wie viele Ladepunkte in diesem Jahr hinzukommen sollen und wie viel insgesamt investiert wird, erläuterte das Unternehmen bislang nicht.

Im Bundesvergleich sieht Enercity die Stadt Hannover schon länger weit vorne: Nirgendwo in Deutschland müssten sich in einer Großstadt mit mehr als 500.000 Einwohnern so wenige E-Autos einen Ladepunkt teilen (zehn, Fachbegriff T-Wert) oder einen Schnellladepunkt (86, S-Wert).

