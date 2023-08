﻿Shows in New York und Las Vegas – der zauberhafte Plan von Hannover-Magier Cody Stone

Hannover. Dieses Kompliment tut einem Zauberer aus Hannover nach seinem ersten Auftritt in der legendären New Yorker „Monday Night Magic“ gut: „He was great, everybody loved him“, habe der Produzent der Show gesagt, erzählt Cody Stone (36, mit bürgerlichem Namen Julian Panczyk) – „er war großartig, alle liebten ihn“. Das Publikum sei so begeistert vom Auftritt des deutschen Magiers gewesen, dass die Macher ein Versprechen für die Zukunft abgaben. „Das nächste Mal soll ich Headliner werden, das Zugpferd für die Show“, freut er sich.

„Das ist eine echte Auszeichnung“, sagt Stone, der lange an dieser Auftrittschance gebaggert hatte. „Es hat ein Jahr und viele Telefonate gedauert.“ Zunächst hatte der Hannoveraner ein Video eingereicht, das er selber synchronisiert hatte. „Ein befreundeter Zauberkünstler aus Boston hat mir bei der Übersetzung meines Textes geholfen.“ Als Stone vor Monaten den Zuschlag für ein 20-Minuten-Zeitfenster am 14. August auf der Bühne des Clubs bekam, fing die Arbeit erst richtig an – Stone musste die Nummer für das US-Publikum ausarbeiten.

Sein „Trainingslager“ war seine monatliche Veranstaltungsreihe in der Hinterbühne in der Südstadt (Hildesheimer Straße 39a). Die zweite Hälfte von „The Cody Stone Magic Show“ moderierte der 36-Jährige etliche Male auf Englisch, um an seinen Sprachfertigkeiten zu arbeiten. „Ich habe dem Publikum offen gesagt, was ich vorhabe – die Leute haben mich toll unterstützt.“

Und was hat er den New Yorkern dann vorgeführt? „Ich mache klassische Zauberei, neu interpretiert. Statt einer weißen Taube lasse ich eine Drohne steigen. Und das Kaninchen, das ich aus dem Zylinder zaubere, ist digital.“ Stone experimentiert schon seit Jahren mit Hightech-Gadgets, erzielt so verblüffende Effekte. „Das Publikum war fasziniert.“

Smarte Magie: Cody Stone zaubert mit Drohnen. © Quelle: Handout

Der Hannoveraner arbeitet intensiv am Durchbruch in den USA, denn vor dem Auftritt in New York stand Las Vegas auf der Reiseroute. Die „Magic Live Convention“, den weltweit größten Zauberkongress, besuchte er schon zum achten Mal. Zum dritten Mal stand Stone auch auf der Bühne. „Die Show wurde aufgezeichnet“, erzählt er stolz. Über den Sendetermin könne er aber noch nichts verraten.

Cody Stone will in die USA

Las Vegas sei perfekt für den Aufbau seines Netzwerks gewesen: „Der Kongress war wichtig, ich habe viele Kontakte zu Produzenten in den USA aufgebaut.“ Auch Chicago und Nashville habe er auf seiner Landkarte. Der nächste Schritt sei ein Auftritt im „Magic Castle“, einem exklusiven Privatclub in Hollywood. „Ich will in die USA“, so lautet Stones Karriereplan. „Das Land interessiert mich. Die Sprache ist zwar noch eine Herausforderung, aber die Zauberkunst wird ja immer internationaler.“

Nachts in Nevada: Cody Stone besuchte auch in diesem Jahr die „Magic Live Convention“ in Las Vegas. © Quelle: privat

Seine Basis in Hannover will er aber nicht aufgeben. „Ich feiere 2025 mein 25-jähriges Bühnenjubiläum im Theater am Aegi“, sagt der 36-Jährige, der seit seinem siebten Lebensjahr zaubert, mit 17 Deutscher Jugendmeister der Zauberkunst wurde, fünf Jahre eine eigene Show auf SuperRTL und im Disney Channel hatte und vor einigen Jahren spektakulär die Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer verschwinden ließ.

Seine monatliche Show in der Hinterbühne („100 Leute passen rein, wir sind immer ausverkauft“, nächster Termin am 21. September) will er ab kommendem Jahr immer zwei Tage hintereinander spielen. Und er hat einen zauberhaften Plan: „Ich bin so viel durch die Welt getingelt“, sagt der Mann, der auch auf Aida-Kreuzfahrtschiffen seine Tricks zeigt, „in zehn Jahren soll das Publikum zu mir kommen. Ich will aus Hannover ein kleines Las Vegas machen.“

