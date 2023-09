﻿Hier ist es eng: Zehn Stellen in Hannover, an denen sich Fußgänger und Radfahrer in die Quere kommen

Hannover. Sind Radfahrer eine Plage im Straßenverkehr? Wenn man Autofahrer oder Fußgänger fragt, dann lautet die Antwort eindeutig „Ja“ – wie eine Umfrage des ADAC aus dem Jahr 2021 belegt. Doch für den Braunschweiger Verkehrspsychologen Mark Vollrath liegt dieses Urteil zu einem großen Teil auch daran, dass die Wegeführung und der Zustand der Radwege und Straßen die Radfahrer zu Regelverstößen zwinge. Wir zeigen zehn Stellen in Hannover, an denen Radfahrer und Fußgänger einander häufig in die Quere kommen können.

1 – Knotenpunkt Aegi

Masse am Aegidientorplatz: Neben vielen Berufspendlern ist der Platz auch ein wichtiger Knotenpunkt für Post und Lieferdienste. © Quelle: Timon Naumann

Viele Autos, viele Fahrradfahrer und viele Fußgänger: Am Aegidientorplatz in Hannover ist immer etwas los. Wer zu Fuß die Kreuzung überqueren möchte, findet sich gelegentlich umschlossen von Radfahrern. Diese wiederum bewegen sich auf verwirrenden Fahrradspuren, die sich kreuzen, was nahezu zwangsläufig zu Kontakt mit Fußgängern führt. Wer gut zu Fuß ist, nimmt besser die U-Bahn-Unterführung.

2 – Abruptes Radwegende am Schwarzen Bären

Und da ist Schluss: Am Schwarzen Bär wird das Ende des Fahrradweges in diesem Fall durch zwei große Mülltonen markiert. © Quelle: Timon Naumann

Was für Ortskundige seit Jahren gewohnt ist, sorgt bei Besuchern regelmäßig für große Verwirrung: Am Schwarzen Bären endet die Fahrradspur in Richtung City abrupt. Ab hier heißt es für Radfahrer, dass sie sich den Bürgersteig mit Fußgängern und der Gastronomie teilen müssen. Zumindest daran will die Stadt Verbesserungen vornehmen.

3 – Kreuzverkehr in der Eilenriede

Vorsicht ist nötig: Wer wie hier an der Markuskirche die Eilenriede betritt, sollte sich vor schnellen Radfahrern in Acht nehmen. © Quelle: Timon Naumann

Ein Spaziergang in der Eilenriede? Immer eine gute Idee. Vorsicht aber beim Betreten des Stadtwalds. Am Waldrand des nördlichen Teils der Eilenriede entlang führt ein Radweg, der zu schnellem Fahren einlädt. Büsche und Bäume schränken die Sicht zusätzlich ein. Gerade mit kleinen Kindern oder Hunden kann das Überqueren gefährlich werden.

4 – Uneinigkeit am Maschsee

Alltäglich am Maschsee: Radfahrer, Jogger und Fußgänger – sie alle nutzen den asphaltierten Streifen am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. © Quelle: Timon Naumann

Am Maschsee ist man sich schnell uneinig. Wem gehört der asphaltierte Weg am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer? Fahrradfahrer des ADFC beschweren sich, dass auch Fußgänger die Strecke nutzen. Und gerade abends und bei schönem Wetter kann es hier ganz schön voll werden.

5 – Langsames Vorwärtskommen am Steintor

Vom Steintor bis zur Schillerstraße: Hier darf geradelt werden. Danach müssen Fahrradfahrer schieben. © Quelle: Timon Naumann

Die Bahnhofstraße ist als Fußgängerzone für Räder zwischen 11 und 19 Uhr gesperrt – anders als die Georgstraße, die vom Steintor zum Kröpcke führt. Hier dürfen Radfahrer und Fußgänger in einer gemischten Zone bis zur Schillerstraße nebeneinander die Straße nutzen. Doch gerade, wenn es voll ist, nutzen viele Citybesucher den kompletten Bereich wie eine Fußgängerzone. Gegenseitige Rücksichtnahme ist geboten.

6 – Brücke in der Spannhagenstraße ohne Radweg

Gemeinsamer Weg für Räder und Fußgänger: Die Brücke zwischen Spannhagenstraße und Ada-Lessing-Straße führt über den Mittellandkanal. Eine schöne Aussicht ist garantiert – nur leider kein eigener Fahrradweg. © Quelle: Timon Naumann

Auf der Brücke zwischen Spannhagenstraße und Ada-Lessing-Straße in der List müssen Fußgänger und Radfahrer sich den Bürgersteig teilen – einen separaten Fahrradweg gibt es hier nicht. Da die Strecke bei Radpendlern beliebt ist, kommen sich hier besonders zu Stoßzeiten Fußgänger und Fahrräder gefährlich nahe.

7 – Rutschgefahr an der Goetheschule

Rutschgefahr: Am Gymnasium Goetheschule in Hannover kann es ziemlich rutschig werden. Schüler der Schule mit Musikschwerpunkt schützen ihre teuren Instrumente und fahren lieber auf dem Bürgersteig. © Quelle: Timon Naumann

Mitglieder des Fuß e.V., einer Interessensvertretung für Fußgänger, beklagen an der Goetheschule die schlechten Bedingungen für Fußgänger. Auf dem ruhigen Franziusweg könnten Radfahrer dort eigentlich gut fahren – das tun sie jedoch häufig nicht. Grund: Die Pflastersteine der Straße sind bei nassem Wetter sehr rutschig. Besonders für Schüler des Gymnasiums mit Musikschwerpunkt ist das ein Problem, da sie oft kostbare Instrumente transportieren.

8 – Engpass in der Arndtstraße

Vorsicht Gegenverkehr: In der Eisenbahnunterführung der Arndtstraße kann es ganz schön eng werden. © Quelle: Timon Naumann

Hier kann es richtig gefährlich werden: In der Eisenbahnunterführung der Arndtstraße sind sowohl Fahrrad- wie auch der Fußgängerweg extrem schmal. Hinzu kommt, dass durch das Gefälle einige Radfahrer mit hohem Tempo unterwegs sind und die Kurve nicht weit blicken lässt.

9 – Hektik am Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof ist immer viel los: Fahrradfahrer müssen auf gestresste Bahnkunden Rücksicht nehmen. © Quelle: Timon Naumann

Die frisch asphaltierte und von Bahnschienen befreite Straße über den Ernst-August-Platz vorm Hauptbahnhof lädt dazu ein, sie mit dem Rad zu überqueren. Doch Vorsicht: Der Bahnhofsvorplatz ist immer auch ein Ort der Hektik. Menschen rennen zu den Gleisen, auch Busse fahren hier, hinter denen wiederum Menschen hervorspringen können. Wer als Radfahrer heil durchkommen will, sollte hier vorsichtig fahren.

10 – Mit Tempo durch die Königsworther Straße

Wie der Blitz: Mit Spitzengeschwindigkeit schießen Radfahrer die Königsworther Straße entlang. Beim Verlassen des Hauses oder bei Aussteigen aus Autos ist für Fußgänger daher Vorsicht geboten. © Quelle: Timon Naumann

Die Königsworther Straße lädt ein zum schnellen Fahren – und viele tun genau das. Durch das Gefälle der Straße, die vom Königswortherplatz in Richtung Spinnereistraße führt, können Radfahrer auf Spitzengeschwindigkeit beschleunigen. Weil aber sowohl Fahrrad- als auch Fußgängerweg sehr eng sind, birgt die Strecke ein hohes Unfallpotenzial. Besonders Überholmanöver sind ein Risiko.

Infrastruktur ist Ursache für Konflikte

Doch wer ist Schuld dran, wenn es zu Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern kommt? Interessenvertreter beider Gruppen zeigen Verständnis füreinander. „Das ist überwiegend infrastrukturbedingt, nicht charakterbedingt“, sagt Dirk Hillbrecht vom Fahrradclub ADFC. Problem sei, dass der größte Raum für Autos genutzt werde und Radfahrer und Fußgänger zusehends an den Rand gedrängt würden. Doreen Römer vom Fuß-Verein schließt sich dem an: „Radfahrer sind nicht der Feind. Oft ist die Infrastruktur nicht okay“.

