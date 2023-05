﻿Hannover neu entdecken: Workshop mit Urban Sketcherin Sybille Heller

Hannover. In dieser schnelllebigen Zeit verpassen wir oft die Details um uns herum. Wir laufen tagtäglich an prägnanten Punkten unseres Stadtteils vorbei, ohne sie wirklich zu sehen. Beim sogenannten Urban Sketching geht es genau darum. Während mit einer Kamera Objekte so abgebildet werden, wie sie wirklich sind, bestimmt beim Urban Sketching der Zeichner oder die Zeichnerin, was im Fokus steht. Es können Dinge hervorgehoben, weggelassen oder als Collage zusammengestellt werden, um die individuelle Wahrnehmung eines Ortes oder einer Situation darzustellen.

Angebot richtet sich an Profis und Neulinge

Für das neue Angebot der Stadtteilkultur Hannover, die Quartiere künstlerisch neu zu entdecken, sind keine Vorerfahrungen nötig. Bei den Kursen von Urban Sketcherin Sybille Heller können alle mitmachen. „Einfach mit Spaß ausprobieren, ohne sich selbst zu hohe Ansprüche zu setzen“, lautet die Devise der Grafikerin. Acht Personen folgten diesem Aufruf Ende April, als das erste Treffen in Stöcken stattfand. Im Bereich des Friedhofs zeichnen die Teilnehmenden verschiedene Motive. Von kleinen Detailskizzen bis hin zu Collagen und einer Zeichnung des Friedhofsgebäudes mit Litfasssäule und Baum war alles dabei.

Original und Skizze: mit wenigen Strichen landen die Motive in kurzer Zeit im Skizzenbuch. © Quelle: Robin Pardey

Einige nutzen nur Stift und Skizzenbuch, andere haben Farben dabei. Sie zeichnen im Stehen oder nutzen Sitzgelegenheiten. So auch Antje, die sich einen kleinen Hocker mitgebracht hat. Sie entdeckte 2020 bei einem Kurs von Heller ihre Leidenschaft für das kreative Hobby: „Ich führe auf Reisen Tagebuch, aber irgendwie fehlte das Salz in der Suppe. Nun kann ich meine Eintragungen durch Zeichnungen ergänzen. Zudem kann ich beim Zeichnen abschalten. Ein toller Ausgleich zum Büro.“

Für Karin Lodahl und Oksana Tsvetyansha ist es das erste Mal, dass sie unterwegs etwas zeichnen. Sie haben beide schon Erfahrung im Malen und wollten einfach etwas Neues ausprobieren. „Am Anfang war ich etwas aufgeregt“, gibt Lohdal zu. Doch die lockere und herzliche Stimmung und viel Lob lassen die Zweifel bei den Unerfahreneren schnell verfliegen. „Viele sagen: Ich kann nicht zeichnen. Aber eigentlich kann jeder das. Einfach üben, üben, üben. Das hilft“, sagt Antje, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte. Und so ist sich auch Tsvetyansha schnell sicher, dass sie künftig öfter zeichnen wird.

Gleich und doch verschieden: Obwohl alle dasselbe Motiv hatten, ist jede Zeichnung einzigartig. © Quelle: Robin Pardey

Neuer Blickwinkel bringt neue Erkenntnisse

„Ich habe mein Skizzenbuch immer dabei. Bei Konzerten, in der Bahn oder im Wartezimmer. So kann ich wie in einer Art Tagebuch die Stimmung einfangen und schöne Erinnerungen sammeln“, sagt Heller. Dabei werde sie oft von neugierigen Leuten angesprochen, die fragen, was sie dort tut und ihre Skizzen beeindruckt mustern. Das sei oft der Start von interessanten Gesprächen. „Als ich einmal einen Bunker zeichnete, erzählte mir ein Passant, dass er darin getauft wurde. Seine Ehefrau guckte ihn mit großen Augen an und sagte: ,Das wusste ich ja noch gar nicht’“, berichtet Heller.

Immer griffbereit: Wenn Sybille Heller das Haus verlässt, darf ihr Skizzenbuch nicht fehlen. © Quelle: Robin Pardey

Für sie bieten Touren durch die Stadtteile daher einen besonderen Reiz: „Jeder Stadtteil ist architektonisch anders und auch die Menschen unterscheiden sich. Die Situation und das Klima vor Ort mit aufnehmen und zu lernen, wie schnell die Farben bei unterschiedlicher Temperatur und Feuchtigkeit trocknen – das ist anders, als am Schreibtisch zeichnen.“ Aus diesem Grund lässt Heller die Teilnehmenden in ihren Workshops eigene Erfahrungen sammeln. Sie geht lediglich ab und zu rum, beantwortet Fragen und gibt Tipps.

Die Workshops finden donnerstags von 17.30 bis 20 Uhr statt. Der nächste Termin ist am 25. Mai in Bothfeld, dann folgen Vahrenheide, Vinnhorst, Südstadt, Limmer und Ricklingen. Weitere Infos zu dem Angebot sowie zu einem halbtägigen Intensivkurs am 9. September finden Interessierte online unter www.stadtteilkultur-hannover.de