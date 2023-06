﻿Zoll nimmt Panscher von Shisha-Tabak in der Region Hannover hoch

Hannover. Das Hauptzollamt Hannover hat einen illegalen Herstellungsbetrieb für selbstgepanschten Shisha-Tabak hochgenommen. Nach Angaben einer Sprecherin handelt es sich um einen „besonders großen Aufgriff“ in der Region Hannover. Der Zoll stellte 54 Europaletten an Beweismitteln in dem vermeintlichen Tabakladen sicher. Gegen die zwei Beteiligten stehen Vorwürfe vom Verdacht der Wertzeichenfälschung bis hin zu Steuerhinterziehung im Raum.

Beweismittel: Der abgefüllte Tabak wurde mit gefälschten oder bereits benutzten Steuerzeichen versehen. © Quelle: Hauptzollamt Hannover

Der Zugriff erfolgte bereits am 23. Mai. Wo genau, dazu macht der Zoll wegen der laufenden Ermittlungen keine Angaben. 790 Kilogramm Wasserpfeifentabak sollen die beiden Beschuldigten in Eigenherstellung fabriziert haben. Die Ware sollen sie in bereits benutzte Abfüllbehältnisse verpackt haben. Auf die klebten sie offenbar Steuerzeichen, die zuvor von anderen Tabakprodukten entfernt worden oder gefälscht waren.

Klein, aber wertvoll: Steuerzeichen wurden gefälscht oder wiederverwendet. © Quelle: Hauptzollamt Hannover

Außerdem fand der Zoll Einzelprodukte für den Shisha-Konsum: Unter anderem knapp 570 Liter sogenannter Liquids und 31 Kilogramm Rauchsteine. „Das sind allesamt Steuergegenstände, die der Tabaksteuer unterliegen“, sagt Joline Kassner vom Hauptzollamt Hannover. Auch mehr als fünf Tonnen möglicherweise unversteuerten Wasserpfeifentabak stellten die Zöllnerinnen und Zöllner am 23. Mai sichert.

