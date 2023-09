﻿Kein Verkehr, kein Parken: Die Bernadotteallee in Hannover ist am Sonntag tagsüber gesperrt

Hannover. Die Bernadotteallee ist am Sonntag, 10. September, beinahe ganztägig gesperrt. Von 7 bis circa 17 Uhr führt kein Weg über die Straße, die vom Zoo zum Lister Turm durch die Eilenriede verläuft. Autofahrerinnen und Autofahrer dürfen ihren Wagen in diesem Zeitraum und in diesem Bereich weder fahren, noch zum Parken abstellen.

Der Grund für die Sperrung sind Baumpflegearbeiten, mit denen die Stadt ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommt. Unter anderem muss an einigen Bäumen Totholz entfernt werden. Durch die Trockenheit der vergangenen Jahre habe dessen Anteil stark zugenommen, was ein häufigeres Entfernen nötig macht.

Die Umleitung führt über die Hohenzollernstraße und Fritz-Behrens-Allee oder umgekehrt und ist ausgeschildert. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende können die Wege benutzen, die westlich der Bernadotteallee parallel zur Straße verlaufen.

Die SprintH-Linie 900 von Regiobus (Burgdorf–Hannover ZOB) wird – in beide Fahrtrichtungen – über die Hohenzollernstraße, Bödeckerstraße und Podbielskistraße umgeleitet. Die Haltestellen Zoo und Lister Turm können im genannten Zeitraum nicht bedient werden. Stattdessen wird die SEV-Haltestelle Lister Platz in der Bödeckerstraße angefahren.

