﻿Hannovers Michelin-Triumph: Zwei Sterne für das Votum, Service-Award für Mona Schrader im Jante

Hannover. 500 Kilometer auf der Autobahn haben sich gelohnt: Benjamin Gallein (37), Küchenchef im Votum im Leineschloss, bringt einen zweiten Stern von der Verleihung der Michelin-Auszeichnungen in Karlsruhe nach Hause. Dabei war er am Tag zuvor noch unsicher gewesen: „Ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich kann das nicht einordnen“, gestand er im Gespräch mit dieser Zeitung. Aus seiner Erfahrung sei in Sachen Guide Michelin allerdings klar: „Wer eingeladen ist, bekommt was.“ Um 18.14 Uhr war sein großer Moment auf der Bühne.

Auch bei Mona Schrader (33) und Tony Hohlfeld (33) hatte die Einladung zur Zeremonie für Verwunderung gesorgt. Im März 2020, kurz vor dem Corona-Lockdown, war das gemeinsame Restaurant Jante am Braunschweiger Platz in den Kreis der Zwei-Sterne-Restaurants aufgenommen worden. Die Überraschung war dann umso emotionaler!

Service-Award für Mona Schrader und das Jante

Denn Mona Schrader und ihr Team bieten in den Augen der Michelin-Inspektorinnen und -Inspektoren im Jante den besten Service deutschlandweit. Die Sommelière, die das Lokal 2015 zusammen mit Hohlfeld eröffnet hatte (inzwischen sind die beiden auch privat ein Paar, haben ein gemeinsames Kind), hat ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau im Sterne-Restaurant La Fontaine gemacht, anschließend im Drei-Sterne-Restaurant Aqua gearbeitet. Laudator Christian Bau (Victor’s Fine Dining) zeichnete sie aus: „Guter Service ist fachkundig, aber nie belehrend. Das schafft man mit Charakter und Persönlichkeit“, betonte er.

„Wir verstellen uns nicht“, verriet Schrader freudestrahlend auf der Bühne das Jante-Geheimnis. Sie schlüpfte stellvertretend in die schwarze Michelin-Jacke, dankte ausdrücklich ihrem Team: „Service ist ein Uhrwerk, Zahnräder, die ineinander greifen – ohne unsere Mitarbeiter sind wir nichts!“

Tony Hohlfeld ist der Wegbereiter

Fünf Sterne strahlen nun über Hannover – zwei im Jante, zwei im Votum, der Stern für Thomas Wohlfeld im Handwerk am Altenbekener Damm wurde ebenfalls bestätigt. Die Stadt ist endgültig zurück auf der gastronomischen Landkarte, kann an glorreiche Zeiten aus den 1980-er Jahren anknüpfen. Er gilt als Wegbereiter: Tony Hohlfeld (33) hatte im Burgwedeler Restaurant Ole Deele den Michelin-Stern, den Andreas Tuffentsammer 2011 erobert hatte, zweimal verteidigt. 2015 eröffnete er sein eigenes Lokal Jante – eine Erfolgsgeschichte. Auch Gallein hat seine Wurzeln in der Olen Deele, der heute 37-Jährige war 2015 Hohlfelds Nachfolger in Burgwedel, verteidigte den Stern mehrere Jahre.

Steht für Qualität: Der Guide Michelin ist der renommierteste Gastronomiepreis. © Quelle: Britta Pedersen

Und hatte schon damals die Fühler nach einem zweiten Stern ausgestreckt. „Es gab das Signal des Guide Michelin, das wir auf einem guten Weg sind und zum engeren Kandidatenkreis gehören“, erinnert sich Gallein. Doch die Ole Deele überstand die schwierige Pandemiezeit nicht, ist seit 2021 geschlossen. Gallein orientierte sich neu, im Votum am Leineschloss hatte er zusammen mit Inhaber Johannes Lühmann von Anfang an einen klaren Plan: Er wollte die Inspektorinnen und Inspektoren des Guide Michelin überzeugen. Aus dem Stand gelang ihm der erste Stern im vergangenen Jahr. „Aber in 20 Monaten auf zwei Sterne – das ist wirklich sehr schnell.“ Das Edel-Restaurant im Niedersächsischen Landtag hatte erst im August 2021 eröffnet.

Bundesweit wurden am 4. April 334 Restaurants mit den begehrten Michelin-Sternen ausgezeichnet, damit wird in der neuen Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin“ sogar noch der Vorjahresrekord um sieben Sterne getoppt. Das beste Restaurant Niedersachsens ist weiterhin das Drei-Sterne-Restaurant „Aqua“ in Wolfsburg. Neu mit einem Stern geehrt wurde das Restaurant „IKO“ in Osnabrück, insgesamt werden in Niedersachsen acht Restaurants mit einem Stern aufgelistet.

Grund zum Jubeln: Thomas Wohlfeld konnte den Stern für sein Handwerk bestätigen. © Quelle: Moritz Frankenberg

Für ihn war der Abend am entspanntesten: „Ich konnte die Zeremonie nicht gucken“, sagt Thomas Wohlfeld, dessen Handwerk in der Südstadt seit 2022 einen Stern hat, über das Event, das Tausende aus der Gastrobranche als Live-Stream verfolgten. „Ich war beim Geburtstag meiner Oma“, erzählt er. Die alte Dame ist Jahrgang 1938. Auch das ist ein Grund, anzustoßen!