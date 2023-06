﻿Üstra-Linienbus muss Vollbremsung auf Lavesstraße machen – Zwei Verletzte

In Ahlten und der Köhlerheide

Von der Butterglocke bis zur DVD mit „Goodbye Lenin“: Breites Angebot bei Lehrter Flohmärkten

Bei zwei Flohmärkten am Wochenende deckten sich Liebhaber von Gebrauchtem mit Kleidung, Hausrat, Spielzeug und Büchern ein: In Ahlten und in der Köhlerheide waren mehr als 200 Stände aufgebaut.