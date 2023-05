﻿Nach Feuer an Moschee: Weiterer Brand am Dienstagnachmittag

Polizei geht erneut von Brandstiftung aus

In der Nacht von Montag auf Dienstag brannte es bereits: Nun hat es eine erneute Brandstiftung an dem Restaurant unter der Moschee am Weidendamm in Hannover gegeben.

Nach dem Brand an einem Restaurant unter der Moschee am Weidendamm in der Nordstadt meldet die Polizei Hannover nun ein weiteres Feuer nur Stunden später. Auch in diesem Fall gehen die Beamten von Brandstiftung aus. Der Staatsschutz ermittelt.

