﻿Nach Feuer an Moschee: Weiterer Brand am Dienstagnachmittag

Hannover. Nach dem Feuer in der Nacht zu Dienstag an einer Moschee in der Nordstadt hat es nur Stunden später erneut dort gebrannt. Die Polizei geht auch in diesem Fall von Brandstiftung aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben einer Sprecherin der Polizeidirektion Hannover war das zweite Feuer in einem Gebäudekomplex im Innenhof der Moschee am Dienstag gegen 16.15 Uhr ausgebrochen. Was dort genau brannte, darüber gibt die Polizei aus Sicherheitsgründen keine Auskunft. Es sei aber nur ein geringer Sachschaden entstanden, sagt die Sprecherin. Verletzt wurde niemand. Ein Passant konnte das Feuer schnell löschen. Womit genau der Brand gelegt wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Fall kamen nach Auskunft der Sprecherin aber keine Brandsätze zum Einsatz.

Zweiter Brand innerhalb weniger Stunden

Damit ist es der zweite Brand in nur kurzer Zeit an dem Gebäude am Weidendamm: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden an die Fassade des Restaurants unter der Moschee ein oder zwei Molotowcocktails geworfen. Sie prallten laut Polizei aber von den Fenstern des Imbisses ab. Auch hier wurde niemand verletzt, Passanten konnten den Brand schnell löschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Feuer an Moschee am Weidendamm: Bereits in der Nacht zu Dienstag hatte es dort gebrannt. © Quelle: privat

Lesen Sie auch

Die muslimische Gemeinde hatte kurz nach der ersten Attacke von einem Anschlag gesprochen. Das konnte die Polizei jedoch nicht bestätigen. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Der Staatsschutz ermittelt. Ob hinter den beiden Brandstiftungen dieselben Täter stecken, sei nach Angaben der Sprecherin derzeit ebenfalls noch Spekulation. „Da wird sehr, sehr umfangreich ermittelt, um das möglichst lückenlos aufzuklären.“

HAZ