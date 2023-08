Rabattaktion: Hannoveraner können für 115 Euro im 5-Sterne-Hotel übernachten

Hannover. In einem Luxushotel zum Schnäppchenpreis nächtigen – das wird für Hannoveraner Ende September/Anfang Oktober möglich. Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) bietet auch in diesem Jahr wieder zusammen mit rund 30 Hotels einen vergünstigten Kurzurlaub in der Heimatstadt an. Hannoveraner bezahlen 23 Euro pro Hotelstern und Nacht inklusive Frühstück. Das bedeutet: Eine Nacht im 5-Sterne-Hotel Luisenhof in der City kosten nur 115 Euro.

Übernachtungsgast muss Wohnsitz in Region haben

Die Rabattaktion ist beschränkt auf die Tage von Freitag, 29. September, bis Mittwoch, 4. Oktober. Es handelt sich folglich um ein verlängertes Wochenende mit Brückentag und Feiertag (Tag der Deutschen Einheit). Buchbar sind die Hotelangebote ab Donnerstag, 10. August, auf dem Internetportal www.visit-hannover.com/zugast. Für die Buchung ist keine Kreditkarte nötig. Voraussetzung ist, dass ein Übernachtungsgast pro Zimmer seinen Wohnsitz in der Region Hannover hat.

„Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr zum siebten Mal die erfolgreiche Aktion für Hannoveranerinnen und Hannoveraner anzubieten“, sagt HMTG-Chef Hans Nolte. Verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten stünden zur Auswahl, vom komfortablen Cityhotel bis hin zu Unterkünften mit Sauna und Schwimmbad im Umland.

