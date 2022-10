﻿Raheem Haidar aus Hannover steht am Sonntag im Finale von Sat.1-Show „Das große Backen“

2015 kam Raheem Haidar aus Syrien nach Hannover. Sein Jura-Abschluss wurde nicht anerkannt, er jobbte in der Gastronomie und lernte kochen. Im Lockdown verlor er seinen Job, zu Hause brachte er sich das Backen bei. Jetzt steht er im Finale von „Das große Backen“.

Hannover. In Syrien war er angehender Rechtsanwalt und Bodybuilder, in seiner neuen Heimat Deutschland ist er Hobbybäcker und Showtalent. „Ich kann immer noch nicht glauben, wie sich mein Leben in den vergangenen sieben Jahren verändert hat“, sagt Raheem Haidar (31).

2015 beendete er sein Jurastudium in Syrien. „Ich habe seit meiner Kindheit auf meinen Traum hingearbeitet, Rechtsanwalt zu werden“, verdeutlicht er. Doch nach seinem Abschluss wurde ihm bewusst, dass er keine Perspektive in seiner Heimat hat und folgte seiner Schwester nach Deutschland. „Ich hätte mir vorher niemals vorstellen können, dass ich mal in Deutschland leben würde und so weit weg von meinen Eltern.“