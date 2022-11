﻿Hannoveraner schrammt knapp an 120-Millionen-Euro-Jackpot vorbei

Hannover. 7, 9, 40, 48 und 49: Das waren bei der Ziehung von Eurojackpot am Freitag die glückbringenden Gewinnzahlen für einen noch unbekannten Tipper oder eine unbekannte Tipperin aus der Region Hannover. Immerhin kann er oder sie sich über rund 296.000 Euro freuen.

Dabei ist der Tipper knapp am Riesenjackpot von 120 Millionen Euro vorbeigeschrammt. Lediglich die beiden zusätzlich gezogenen Eurozahlen (2 aus 12) 7 und 8 fehlten ihm.

Da die Gewinnklasse 1 bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag unbesetzt bliebt, beträgt der Mega-Jackpot der europäischen Lotterie am kommenden Dienstag weiterhin 120 Millionen Euro (Chance 1 : 140 Mio.). Da dies in der Gewinnklasse 1 von Eurojackpot die maximal mögliche Gewinnsumme ist, wird der darüber hinaus gehende Anteil der Spieleinsätze der Gewinnklasse 2 zugerechnet. Somit bildet sich in der Gewinnklasse 2 ein weiterer Jackpot von etwa 16 Millionen Euro (Chance 1 : 7 Mio.).

Schon 13 Lotto-Millionäre in Niedersachsen

Insgesamt konnten sich bereits 113 niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2022 über einen Gewinn von mindestens 100.000,00 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – 13 davon in Millionenhöhe.

Von cpe