﻿Kinder sollen sich nicht fremd fühlen

Unfallflucht: Autofahrer beschädigt Metallzaun am Gelände des TuS Seelze

Ein unbekannter Autofahrer hat an der Kanalstraße in Seelze die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er beschädigte den Metallzaun am TuS-Rasenplatz. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.