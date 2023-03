﻿Mord oder illegales Rennen? Wie die Raser-Fälle Geschichte schrieben

Wende im Prozess um den tödlichen Unfall in Barsinghausen? Das Landgericht Hannover hat Zweifel am Mordvorwurf, vor allem am Tötungsvorsatz. Doch was hat es eigentlich mit diesem Fall und seiner komplizierten juristischen Wertung auf sich? Dafür lohnt ein Blick zurück auf die sogenannten Raser-Fälle.

Zeichen des Mitgefühls: Am Unfallort in Barsinghausen legten Menschen Blumen nieder.

Hannover/Barsinghausen. Mord oder ein illegales Autorennen mit Todesfolge? Auch um diese Frage dreht sich der Prozess wegen eines tödlichen Unfalls in Barsinghausen am Landgericht Hannover. Das Gericht hat sich in einem Zwischenfazit zum Vorwurf des Mordes geäußert. Es hat offenbar Zweifel, ob ein Tötungsvorsatz vorliegt.

Doch wann spricht man eigentlich von Mord? Welche Bedeutung hat der Vorsatz dabei? Was heißt Vorsatz überhaupt? Das Landgericht Hannover ist jedenfalls nicht das erste Gericht, dass sich mit tödlichen Unfällen und dem Vorwurf des Mordes beschäftigt. Um diese Fragen zu verstehen lohnt ein Blick zurück: Auf den Berliner Raser-Fall, der Rechtsgeschichte schrieb.

Im vergangenen Jahr starben zwei Kinder bei einem Unfall: Gegen die möglichen Verursacher lautet die Anklage unter anderem auf Mord. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Raser-Fall in Berlin: Landgericht erkennt auf Mord

Berlin, Kurfürstendamm: Im Februar 2016 liefern sich dort zwei Männer, Hamdi H. und Marvin N., nachts spontan ein Wettrennen über eine Strecke von 1,5 Kilometer. Die Geschwindigkeit liegt zum Schluss bei mindestens 160 Stundenkilometern. Am Ende hat ein Rentner keine Chance: Er kommt bei Grün mit seinem Jeep aus einer Seitenstraße und kollidiert mit H.s Wagen.

Das erste Urteil des Berliner Landgerichts: Mord. Die Folge: Lebenslange Freiheitsstrafe. Denn Vorsatz muss juristisch nicht heißen, dass jemand etwas absichtlich macht. Es reicht, wenn der Täter den Tod einer anderen Person billigend in Kauf nimmt. Ein Beispiel: Ein Täter schießt in eine Menschenmenge, er plant nicht konkret den Tod einer Person, aber er nimmt einen tödlichen Ausgang billigend in Kauf.

Aus gefährlichem Fahrverhalten kann auf Vorsatz geschlossen werden

Doch auf dem Ku’damm wurde nicht geschossen. In die Köpfe der Raser schauen, konnten die Richter ebenfalls nicht. Auch noch etwas anderes sprach aus Sicht des Bundesgerichthofs (BGH) gegen Mord: Wer den Tod anderer in Kauf nimmt, muss auch damit rechnen, dass er sich selbst gefährdet und das wiederum kann der Annahme des Vorsatzes entgegenstehen.

Die Verfahren zogen sich über mehrere Jahre. Schließlich entschied der BGH: H. habe erkannt, dass er einen Unfall bei dieser Geschwindigkeit nicht habe vermeiden können. „Aus diesem außergewöhnlich gefährlichen Fahrverhalten durfte das Landgericht auf Vorsatz schließen“, so die Karlsruher Richter. Damit war schließlich höchstrichterlich geklärt: Raser können Mörder sein, müssen es aber nicht.

Rennen mit tödlichem Ausgang: Der BGH entschied gleich mehrfach zu den Berliner-Raser-Fällen. © Quelle: Britta Pedersen/dpa (Symbolbild)

Heftige Diskussion um Raser-Fälle

Mittlerweile ist H. wegen Mordes und N. wegen versuchten Mordes rechtskräftig verurteilt. Der Fall aber fand über die Zeit ein großes Medienecho. Weitere ähnliche Verfahren folgten. Einige begrüßten das deutliche Signal aus Berlin, andere wiederum warfen dem Landgericht vor, den Vorsatz zu weit gefasst zu haben und damit nur ein Signal an den Gesetzgeber gesendet haben zu wollen. Was es jedenfalls im Februar 2016 noch nicht gab, war ein entsprechend zugeschnittener Straftatbestand.

Sechs Jahre später: 25. Februar 2022, Barsinghausen, an der Straße Kirchdorfer Rehr: Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeiwagen reihen sich an der Straße. Neben ihnen auf der Fläche mehrere Wagen, einer von ihnen liegt auf der Seite, die Wucht des Aufpralls hat ihn offenbar nicht nur zusammengefaltet, sondern förmlich zerknüllt.

Reihen von Einsatzfahrzeugen: Im Februar vergangenen Jahres erschütterte ein furchtbarer Unfall Barsinghausen. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Gesetzgeber reagiert auf Raserfälle

Zuvor hat Ewa P. auf eben jener Straße mit ihrem Audi mehrere Fahrzeuge überholt, darunter einen Cupra-Formentor-SUV. Es kommt zum Frontalzusammenstoß mit dem Wagen einer vierköpfigen Familie. Mehrere Menschen werden teils schwer verletzt. Bereits am Unglücksort stirbt ein Zweijähriger. Einen Tag später ist klar: Auch sein sechsjähriger Bruder ist seinen Verletzungen erlegen.

Die Eltern der beiden Kinder sitzen ein Jahr später im Landgericht Hannover. Sie treten ab dem zweiten Prozesstag als Nebenkläger auf. Angeklagt sind Ewa P. und der Cupra-Fahrer Marco S.. Bereits kurz nach dem Unfall gab es einen Verdacht: Die beiden sollen sich ein verbotenes Rennen geliefert haben. Laut Anklage sollen die beiden mit etwa 180 Stundenkilometern für eine längere Zeit nebeneinander hergefahren sein.

Bereits zuvor hat der Gesetzgeber auf die aus seiner Sicht zunehmenden Raser-Fälle reagiert. Im Jahr 2017 trat der neue Paragraph „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“ in Kraft. Dafür genügt es, wenn sich der Fahrer oder die Fahrerin „mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“. Wer dabei eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder den Tod verursacht, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren bestraft werden. Den Vorsatz zu töten braucht es dafür nicht.

Landgericht Hannover hat Zweifel am Tötungsvorsatz

Das Gericht entscheidet immer im Einzelfall anhand der Beweislage in der Hauptverhandlung – und es muss von der Schuld der Angeklagten überzeugt sein. Am Tötungsvorsatz hat das Landgericht Hannover in einem Zwischenfazit bereits Zweifel angemeldet. Auch dabei spielt die mögliche Eigengefährdung eine Rolle. Damit könnte der Vorwurf des Mordes und damit auch der Beihilfe zum Mord ausscheiden. Doch die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten unter anderem auch die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen vor.

Das Gericht hat Zeugen und Gutachter gehört. Am Donnerstag soll es die Schlussvorträge geben. Nach dem Urteil haben vor allem Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Möglichkeit, Revision einzulegen. Dann könnte ein weiterer sogenannter „Raser-Fall“ den BGH beschäftigen.