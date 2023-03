﻿Wenn die Moderne klopft: Silke Willig übernimmt Laatzener Kanzlei „Willig Rechtsanwälte“

Hannovers bekannter Anwalt, Fritz Willig, will auch mit 82 Jahren nicht aufhören. Dafür hat er sich aber eine neue Chefin mit ins Boot geholt: Seine Schwiegernichte Silke Willig wird künftig die Laatzener Kanzlei an der Hildesheimer Straße führen.

Laatzen. „Hier ist die Antike“, sagt Fritz Willig und klopft auf die etwas abgewetzte Schreibtischunterlage. Alles dort im Büro des bekannten hannoverschen Strafverteidigers erinnert noch an früher. Die ledernen Sessel, die opulenten Teppiche und die Zeitschriftenreihe „Neue Juristische Wochenschau“ in braunen dicken Bänden – auch von 1978. Die Karriere des Staranwalts reicht sogar noch weiter zurück. Beenden will er sie auch mit 82 Jahren nicht. Die „Praxis“ aber legt er in andere Hände.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er deutet auf die Wand hinter dem Schreibtisch. Dort macht sich die „Moderne“, wie er es nennt, lautstark bemerkbar. Es hämmert, sägt und klopft. „Vielleicht darf ich den Schreibtisch behalten“, sagt Willig und blickt mit einem verschmitzten Lächeln in Richtung seiner Schwiegernichte. Silke Willig wird künftig die Laatzener Kanzlei führen und will nicht nur die Räume im Gebäude an der Hildesheimer Straße modernisieren, sondern auch die Arbeit selbst.

Wo die Moderne klopft: Silke Willig will die Kanzlei nicht nur äußerlich modernisieren. © Quelle: Katrin Kutter

Digitalisierung macht Anwalt zu schaffen

„Ich merke, dass ich zwischen den Digitalmäusen mit meiner kaputten Hüfte nicht mehr an der Front arbeiten kann“, sagt Fritz Willig. Auch wenn die Juristerei sicher nicht als Musterbeispiel der Digitalisierung gilt, ist Willig nur mit Akte und Stift wohl eine Seltenheit in deutschen Gerichtssälen geworden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einst, im Gerichtssaal hat er auch seine Schwiegernichte vom Anwaltsberuf überzeugen können. Eigentlich wollte die mal Aktivistin werden und bei Greenpeace Wale retten. Warum aus der potentiellen Aktivistin dann doch eine Rechtsanwältin wurde? „Fredi vor dem Schwurgericht“, sagt Silke Willig und lächelt. Bereits als Jugendliche hatte sie in der Laatzener Kanzlei ausgeholfen. „Ich habe dann ganz brav Jura studiert.“ Im Anschluss machte sich die heute 46-Jährige erst einmal selbständig. „Dann war jetzt einfach die Chance da“, sagt sie. Und ihr Mann, der sage immer zu ihr: „Du hast Deine Wale jetzt gefunden.“

Auch das „antike“ Büro soll modernisiert werden

Damit geht es nicht nur der eher schlichten 70er-Jahre-Einrichtung der Kanzlei an der Hildesheimer Straße an den Kragen, auch Fritz Willigs „antikes“ Büro soll modernisiert werden. Vor den vielen schmucken Bänden der juristischen Zeitschriftensammlung steht ein Schild mit der Aufschrift „The Boss“. Die Kanzlei, die hat Willig eigentlich schon im Jahr 2000 abgegeben und ist „freier Mitarbeiter“ geworden.

Lesen Sie auch

Am Schreibtisch ist er aber geblieben – und so gibt es über die mehr als fünf Jahrzehnte seiner Karriere einige Aufnahmen von dem Möbelstück. Viel hat sich darauf nicht verändert und auch dahinter ist einiges gleich geblieben: Aufsehenerregende Fälle, Hemdsärmeligkeit und markige Sprüche, mit denen er die Marke Willig bestens vermarktete und so selbst zu einer prominenten Persönlichkeit der Stadt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Schreibtisch: Fritz Willig arbeitet schon seit mehr als fünf Jahrzehnten als Anwalt. © Quelle: Katrin Kutter

Für Frauen hat Fritz Willig immer noch ein „Schätzchen“ oder „Engel“ übrig, donnerstags bringt er frische Blumen in die Kanzlei. So wirkt Willig manchmal selbst etwas aus der Zeit gefallen. Vielleicht hat ihm das aber auch Haltbarkeit verschafft. Die Krebserkrankung vor ein paar Jahren hat er jedenfalls überstanden. „Als hätte der da oben gesagt, mach weiter, Du Idiot.“

Willig will nicht aufhören

Also heißt es weiterhin: Um 6 Uhr aufstehen, dann eine Stunde Schwimmen, der Hüfte wegen, viel telefonieren, auch der Hüfte wegen. Für ihn erfüllt sich mit der Zusammenarbeit „ein Traum“. Selbst wenn die Auftritte vor Gericht damit weniger werden, Willig will nicht aufhören. Er lehnt sich in seinem Sessel zurück, klopft wieder auf den Tisch und sagt: „Ich schleiche lieber von hier direkt in den Tod.“ Hinter der Wand hämmert es weiter. Doch als er fragend in ihre Richtung blickte, hat die neue Chefin gelacht und dann genickt: Fritz Willig darf seinen Schreibtisch behalten.