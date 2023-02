﻿Polizei erwischt Reisenden mit Schlagring im Handgepäck

Hannover/Langenhagen. Die Bundespolizei hat einen 23-Jährigen am Flughafen Hannover-Langenhagen mit einem Schlagring im Handgepäck erwischt. Er konnte seine Reise zwar fortsetzen, allerdings erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Der Mann war mit seinem Schlagring am Freitagmittag einem Luftsicherheitsassistenten aufgefallen, berichtet Detlef Zieling von der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover. „Da der Besitz und somit jeglicher Umgang mit dieser Waffe in Deutschland verboten ist, wurde der Schlagring von der Bundespolizei beschlagnahmt.“ Der Mann durfte seine Urlaubsreise nach Antalya zwar fortsetzen – allerdings in dem Wissen, dass ihn nach seiner Rückkehr ein Strafverfahren erwartet.

Flugzeug startet ohne 39-Jährigen

Seinen Flug verpasste am Sonnabend dagegen ein 39-Jähriger, der ebenfalls nach Antalya fliegen wollte. Er hatte seine Geldstrafe wegen Handels mit Betäubungsmitteln nur teilweise bezahlt, sodass die Staatsanwaltschaft Hannover einen Haftbefehl erließ. „Bei den Beamten vor Ort konnte der Mann den Betrag in Höhe von 2600 Euro nicht begleichen und so musste ein Bekannter das Geld bei einer Polizeistation einzahlen“, sagt Sprecher Zieling. Der Aufenthalt im Gefängnis konnte damit zwar abgewendet werden, in der Zwischenzeit war das Flugzeug aber bereits ohne den 39-Jährigen gestartet.