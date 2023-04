﻿Polizei gelingt Schlag gegen Drogenbande – fünf Personen festgenommen

Hannover/Langenhagen/Burgdorf. Der Polizei ist ein erneuter Schlag gegen Drogendealer in der Region Hannover gelungen: Am Dienstag, 24. April, durchsuchten Einsatzkräfte insgesamt mehr als ein Dutzend Häuser und Wohnungen im Stadtgebiet Hannover, in Langenhagen aber auch in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) und Magdeburg (Sachsen-Anhalt). Die Ermittlungen richten sich gegen eine überregional agierende Dealerbande.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Fünf Mitglieder der Bande wurden festgenommen“, sagt Ceyhun Kaan Oguz von der Polizeidirektion Hannover. Dabei soll es sich nach Angaben der Polizei um eine Gruppe aus mindestens 23 Personen im Alter von 20 bis 62 Jahren handeln. Die Ermittlungen gegen die Dealerbande laufen seit mehreren Monaten: Initiiert wurde die Durchsuchung schließlich von der Ermittlungsgruppe „Komplexe Kriminelle Strukturen“ der Polizeiinspektion Burgdorf in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hannover.

Ermittler durchsuchen insgesamt 14 Häuser und Wohnungen

Bei den Durchsuchungen von insgesamt 14 Objekten waren Einsatzkräfte der Polizeidirektion Hannover und der Zentralen Polizeidirektion Hannover über mehrere Stunden mit dabei. Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten unter anderem Marihuana und Kokain in nicht geringer Menge und zahlreiche Handys, Computer und Bargeld. „Darüber hinaus wurden zwei Pkw und hochwertiger Schmuck beschlagnahmt“, so der Polizeisprecher. Vier Personen seien bereits dem Haftrichter vorgeführt wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist längst nicht der erste Schlag, den Ermittlerinnen und Ermittler in diesem Monat gegen Drogendealer gelungen ist. Erst am Montag, 24. April, durchsuchten Einsatzkräfte unter anderem ein Firmengelände in Bissendorf (Wedemark). Dort stellten Landeskriminalamt und das Zollfahndungsamt etwa 160 Kilogramm Marihuana sicher. Im Zuge der Aktion nahmen die Einsatzkräfte zudem vier Männer fest.

Schlag auch gegen Zwischenhändler der Kokainbande

Lesen Sie auch

Ein weiterer Schlag war den Ermittlerinnen und Ermittler von LKA und Zollfahndungsamt am 13. April gelungen: Sechs Männer wurden dabei festgenommen. Sie sollen als Drogenkuriere und Zwischenhändler der organisierten Kokainbande gearbeitet haben. Ihnen wird vorgeworfen, Hunderte Kilogramm Drogen im Wert von 5,2 Millionen Euro importiert zu haben. Der hannoverschen Bande wird der wohl größte Drogenfund Europas von 16 Tonnen Kokain 2021 in Hamburg zugeordnet. Einige der Mitglieder standen bereits in Hannover vor Gericht.