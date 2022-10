﻿Hannovers Abfallentsorger bläst das Laub weg – das müssen Sie dazu wissen

Angehörige angeblich in Haft: Betrüger starten Schockanrufe in Hannover

Trickbetrüger haben jüngst in Hannover gleich drei Mal versucht, an viel Geld zu kommen – in einem Fall waren sie sogar erfolgreich. Die Täter behaupten am Telefon, Angehörige säßen in Haft und benötigen Kaution. Übergabeort ist das Amtsgericht. Die Masche gab es schon zu Jahresbeginn.