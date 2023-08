﻿Rundgang mit Rotem Faden: Warum Alexander Bobzien die Altstadt von Hannover besonders liebt

Hannover. Es sind die Momente, in denen Alexander Bobzien (44) das Herz aufgehen sollte: Ein älteres Paar aus Unterfranken steht vor der Marktkirche, knipst Handyfotos, studiert einen kleinen Faltplan. „Wir folgen dem Roten Faden“, sagen die Touristen, die zur Maker Faire nach Hannover gekommen sind – und einen Tag drangehängt haben, um herauszufinden, was die Stadt jenseits des Messegeländes zu bieten hat. Viel findet der Vorsitzende des Forums hannöversche Altstadt. „Ich empfehle immer den Rundgang im Uhrzeigersinn“, sagt Bobzien und zeigt die Richtung an. Über die Kramerstraße zum Leineufer, die Promenade entlang, Rückweg über den Ballhofplatz.

Seit 13 Jahren engagiert sich der 44-Jährige, der mit Frau und drei Kindern in Hemmingen lebt und mit zwei Partnern ein deutschlandweit agierendes Unternehmen für Digitalstrategien betreibt, für die Altstadt. „Alles Ehrenamt“, wie er betont. Dass er kein Einzelhändler sei, helfe ihm, in vielen Situationen neutral zu sein. Doch seine Liebe zur Altstadt hat ein Fundament, das lecker nach Pizza duftet. Verabredet sind wir am stählernen Pavillon an der Marktkirche, der im Expojahr 2000 den mobilen Stand seines Schwiegervaters Stefano Perbone abgelöst hat. „Er hat 1975 die Pizza nach Hannover gebracht“, erzählt Bobzien die Familienlegende.

Familienbetrieb: Alexander Bobzien und seine Frau Elena betreiben den Pizza-Pavillon an der Marktkirche, den Schwiegervater Stefano Perbone 1975 als mobilen Stand gründete. © Quelle: Christian Behrens

Frischer Wind in der Altstadt

Der Senior habe ihn 2010 auch gebeten, im Altstadt-Forum, das es ebenfalls bereits seit den 1970er-Jahren gibt, einzusteigen. „Ich sollte frischen Wind reinbringen“, erinnert sich der 44-Jährige. „Es war aber auch ein Kampf gegen Windmühlen.“ Denn Standard damals war, dass die Interessengemeinschaft Geld für den Druck von Katalogen, Broschüren und Flyern ausgab. „Alles Ladenhüter. Ich lebe digital.“ Bobzien setzte auf einen modernen Onlineauftritt unter www.altstadt-hannover.de (auch wenn auf der Homepage noch Termine aus den Jahren 2014 und 2015 ins Auge springen), brachte das Forum auf Facebook und Instagram.

Wofür steht die Altstadt? „Sie ist ein Ort, der zum Verweilen einlädt, losgelöst vom Trubel und Stress der Fußgängerzone. Hier gibt es Einzelhandel, den es in der Stadt sonst nicht gibt.“ Wenn man das „besondere Quartier“ mit historischen Gebäuden überhaupt findet. „Es gibt in ganz Hannover nur ein Schild am Landtag, das den Weg in die Altstadt weist“, moniert Bobzien. Besucherinnen und Besucher, die am Hauptbahnhof ankämen, müssten erst quer durch die City. „Die Schmiedestraße ist eine Barriere.“ Noch. In diesen Wochen und Monaten rumpeln Baufahrzeuge und Bagger über das neu verlegte Pflaster, eine Teilsperrung der fertigen Straße wird noch immer in der Stadtpolitik heftig diskutiert.

Bobzien kennt die Verkehrsproblematik, die Bedürfnisse der Anwohner, auch den Ruf vieler Einzelhändler nach Parkplätzen. „Wir brauchen eine Lösung, bei der sich beide Seiten bewegen“, findet er. Da helfe es auch nicht, Vorbilder wie Barcelona und Kopenhagen zu zitieren. „Diese Städte haben den Transformationsprozess schon hinter sich.“ Und der sei oft schmerzhaft. Der 44-Jährige ist sich mit Blick auf die Schmiedestraße aber sicher: „Das wird eine Bereicherung.“ Wie auch das temporär aufgestellte Klettergerüst und der Beachplatz neben der Marktkirche – „so bringt man Leben und Bewegung auf den Platz.“

Platz für Bewegung: Die Sportmöglichkeiten neben der Marktkirche hält Alexander Bobzien für eine Bereicherung. © Quelle: Christian Behrens

25 Mitglieder hat das Forum Hannöversche Altstadt, Einzelhandel und Gastronomie zahlen 298 Euro Beitrag im Jahr, Privatleute 50 Euro. „Es könnten mehr mitmachen“, sagt auch Bobzien mit Blick auf die vielen kleinen Geschäfte und Lokale im Viertel. Seine Strategie: „Wir müssen als Gemeinschaft die Altstadt sichtbar machen.“ Veranstaltungen wie das Bierfest an Pfingsten, der jährliche Handwerkermarkt oder die eigenen Veranstaltungen wie Salsa- oder Tangonacht gehören dazu. „Diese Events bringen nicht primär Umsatz, aber das Publikum hat die Chance, die Besonderheiten der Altstadt zu entdecken.“

Bobzien startet den Rundgang an der Marktkirche („Hier habe ich geheiratet“), marschiert durch die Kramerstraße und deutet nach links und rechts, zum hippen Barbershop und Juwelier Albrecht, der seit 1916 in der Altstadt ist. Er schwärmt von der „Schateke“ („Die gibt es schon ewig“) und den Antiquitätenläden. Spricht von Juwelier, Herrenausstatter und einem renommierten Brautmodenladen, die er mal als „Hochzeitsgasse“ mit kurzen Wegen promotete. „Das hat funktioniert“, findet er. Verschließt aber nicht die Augen vor leer stehenden Geschäften. Immerhin: In einem Eckladen am Holzmarkt verkündet ein „Coming soon“-Schild die Eröffnung eines Lokals.

Attraktion: Die Leinewelle am Hohen Ufer wirkt vor allem an Wochenenden wie ein Magnet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Leinewelle habe das Forum vom ersten Tag an gegen alle Skepsis und Kritik unterstützt. „Sie ist ein Magnet. Und dass sie nicht wie ursprünglich geplant am Landtag, sondern weiter Richtung Altstadt entstanden ist, ist unser Glück.“ Bobzien hat Durchhaltevermögen. „Ich bin Mannschaftssportler“, sagt der Hockeyspieler. „Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Und geht aus Niederlagen gestärkt hervor.“ Er arbeite daran, dass die Altstadt-Leute an einem Strang ziehen. „Dabei ecke ich manchmal an“, gibt er zu. „Aber ich bin zäh.“

Generationenwechsel in der Altstadt

Und Bobzien hat Mitstreiter. Über die neu gestaltete Uferpromenade („Es ist nicht der Rhein. Aber hier kann man wunderbar flanieren“) laufen wir zum Ballhof („Einer der schönsten Plätze der Stadt“). Hinter dem Tresen des „Teestübchens“ steht Dennis Bohnecke, dessen Frau Josephine das kultige Café leitet. „Dennis tickt wie ich“, sagt Bobzien über den früheren GOP-Direktor, der ebenfalls viel von Netzwerken hält. „Da ist ein Generationswechsel im Gang“, sagt der Forums-Vorsitzende und meint auch das „Brauhaus Ernst August“, in dem Hannes und Phillipp Aulich das Ruder übernommen haben.

Im Gespäch: Dennis Bohnecke (links) vom „Teestübchen“ am Ballhof und Alexander Bobzien ticken ähnlich. © Quelle: Christian Behrens

Die Altstadt hat viele Umbrüche hinter sich. Der Neubau der Volkshochschule sei eine Belastung gewesen, die Baustellen am Marstall ebenso, das Steintorviertel lasse klassische Großstadtprobleme wie Rotlichtszene und Kriminalität an die Ränder des Viertels schwappen – nun der Umbau der Schmiedestraße, demnächst der Abriss der Kaufhoffiliale. „Da muss man durch“, sagt Bobzien über die Baustellen. Und lobt die Zwischennutzung des leeren Kaufhauses durch das Projekt „Aufhof“.

Dennis Bohnecke, der gerade die Tangonacht am 26. August vorbereitet, ist optimistisch. „Es sind vor allem an den Wochenenden spürbar mehr Menschen in der Stadt, alle wollen die Leinewelle sehen“, hat er festgestellt. Und dass auffallend viele Menschen die kleine Broschüre mit Infos zum „Roten Faden“ dabei haben. Alexander Bobzien hört das gerne. „Wir verkaufen das als weltweit einzigartige Stadtführung. Das ist eine Marke.“ Wie Hannovers Altstadt auch.

Tangonacht am 26. August Zum 18. Mal wird der Ballhofplatz zu Hannovers größtem Parkett: Sonnabend, 26. August, findet die Tangonacht statt. Von 17 bis 23 Uhr kann man ein bisschen argentinische Luft schnuppern, zu den Klängen der Liveband Cuarteto Danzarín kann man sich wie in Buenos Aires fühlen. Drei Schulen – Tango an der Leine, Club de Tango und Tango-Milieu – zeigen ihre Kunst. Alle Besucherinnen und Besucher sind aufgefordert, mitzutanzen zu den sehnsuchtsvollen Klängen. Wer Anleitung braucht: Es werden Schnupperkurse angeboten. Der Eintritt ist frei, das Forum Hannöversche Altstadt organisiert die Veranstaltung zusammen mit den Tanzschulen und dem „Teestübchen“, die den Ballhof auch festlich illuminieren.

Tolle Atmosphäre: Die Tangonacht findet wieder am 26. August statt. © Quelle: Katrin Kutter

