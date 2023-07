Der Rundgang der neuen und alten Bruchmeister auf dem Schützenplatzfest ist Tradition. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung durch sexistische Ausfälle eines früheren Bruchmeisters im Vorfeld überschattet. Der Mann wurde ausgeladen, alle anwesenden Bruchmeister distanzierten sich – und feierten doch noch einen gelungen Rundgang.

Hannover. Sie gehören zum Schützenfest wie die Förster zum Wald, und der Rundgang der Bruchmeister – seit dem vergangenen Jahr auch Bruchmeisterinnen – ist sicher der Höhepunkt eines jedes Schützenfestes für die Amtsträger und -trägerinnen. Dass dieser feucht-fröhliche Gang am Donnerstag etwas überschattet war im sonnigen Schützenjahr 2023, lag an einem älteren Herrn, der sich am Freitagabend zuvor ziemlich daneben genommen, sexistische Entgleisungen gegenüber einer Ratsfrau von sich gegeben hatte. Oder wie Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) während des Rundgangs sagte: „Das war ein wirklich irrer Vorgang, das ist so ekelhaft, was da offensichtlich gesagt worden ist.“